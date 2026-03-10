A megbékélés szimbóluma – Előadás és kiállítás Esterházy János életéről Nyíregyházán

A rendezvényt Szilágyi Zsolt, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatója nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta: Esterházy János olyan mérvadó személyisége a magyarságnak, akinek emlékezetét kötelességünk évről évre ápolni, hiszen életéből ma is csak tanulni lehet. Szólt a szövetség által alapított Esterházy-díjról is, melyet a magyarságért végzett áldozatos munka elismeréseként adnak át rendszeresen.

A délután fő előadója Molnár Imre történész, Esterházy-kutató volt, aki a gróf életútját mutatta be. Kiemelte az anyai lengyel gyökerek meghatározó szerepét, és azt az útravalót, amely Esterházy egész életét irányította: „Légy, fiam, mindig jó keresztény és jó magyar.”

Az előadás bemutatta a politikus kálváriáját: a Gulág borzalmait, a szovjet börtönök kínzásait és a csehszlovákiai halálos ítélet árnyékában töltött éveket. Molnár Imre rámutatott: Esterházy a szenvedést nem csapásként, hanem Krisztus követésének lehetőségeként élte meg. Börtönévei alatt teljesen átadta magát az isteni Gondviselésnek. Mint feljegyzésében írta, olyanná vált, amilyenné Krisztus legirgalmasabb szíve formálta őt. „A hitemet nem veszítem. Az Úristen és minden szentjeink itt vannak velem és segítenek. Ne aggódjatok, imádkozom értetek és mindenkiért” – idézte a történész a gróf egyik levelét.

A gróf a börtönkórházban egy görögkatolikus püspök, Hopkó Bazil karjaiban, szentségekkel megerősítve tért meg Teremtőjéhez.

A rendezvény második részében Dávid Zsuzsanna festőművész tartott rendhagyó tárlatvezetést a megnyíló kiállításon. Az alkotások nem csupán illusztrációi a gróf életének, hanem mély meditációk e sors egy-egy állomásáról. A művésznő személyes vallomásában elárulta: Esterházy János élete és közbenjárása indította el őt is a felnőtt keresztény hit és a szentségi élet útján.

A képek között megelevenedtek a családtagok alakjai, rabtársak is, akik osztoztak a meghurcoltatásban. A művész kiemelte: Esterházy alakja a megbékélés szimbóluma, aki ellenségeiért is imádkozott, és a megosztottság helyett a krisztusi testvériséget hirdette a Kárpát-medence népei között.

A program végén meghirdették az Esterházy János születésének 125. évfordulója kapcsán indított kezdeményezést: a cél legalább 125 szentmise felajánlása a mártír sorsú politikus boldoggá avatásáért.

A kiállítás a gimnázium aulájában március 19-ig tekinthető meg.

Szerző és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír