A meghívott a létével lesz Isten prófétája – Hivatásgondozó referensek találkozója Máriabesnyőn

A gödöllő-máriabesnyői lelkigyakorlatos házban találkozott egymással mintegy harminc referens Magyarország latin és görög szertartású egyházmegyéiből, valamint a gyulafehérvári, a szatmári, a nagyváradi, a temesvári és a nyitrai egyházmegyéből.

A résztvevőket előbb Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Hivatásgondozó és Ministráns Bizottságának vezetője, a Központi Papnevelő Intézet rektora köszöntötte.

Elmondta, az idei találkozó programja arra irányul, hogy

a résztvevők erősödjenek meg saját hivatásunk ajándékában és örömében, s azután keressenek utakat együtt, hogyan segíthetik a rájuk bízott fiatalokat,

hogyan szervezhetnek közös programokat, amelyek országosan is érzékelhető módon támogatják a fiatalokat az egyházi hivatások megismerésében és választásában.

A találkozó nyitó előadását Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke tartotta. Előadásában arra a kérdésre kereste a választ, vajon hogyan magyarázható Isten megdöbbentő kérése, amellyel egyes emberektől a teljes elköteleződést, egész életük személyes odaadását kéri.

A papi hivatás és ennek elköteleződése – mondta a főpásztor – nem értelmezhető egyszerűen gyakorlati szempontból, hogy általa hatékonyabbak legyünk, sem úgy, mintha a végső időkre utaló jel lenne. A Szentírás tanúsága szerint már az Ószövetségtől fogva voltak olyanok újra meg újra, akik a prófétaság más népek által is ismert intézményes formáin túl személyes meghívást kaptak Istentől, és egész lelkükkel akartak neki válaszolni.

A megszentelő Isten a héber Biblia logikája szerint mintegy „kivágja” az embert a hétköznapi életből, hogy Istené legyen, hogy róla tanúskodjon egész létével.

Jézus papságát követve és abból élve a meghívott ember is a létével lesz Isten prófétája, az emberek pásztora, aki úgy szentel meg másokat, hogy önmagát szenteli oda értük egészen.

A hivatások ma tapasztalt krízise összefügg a hit krízisével és a családok megtört állapotával – mutatott rá a püspök –, tágabb összefüggése pedig az a szellemi válság, amely az egész nyugati kultúrát sújtja.

Az emberi ész ma – hivatkozott Székely János püspök XVI. Benedekre – helytelen módon csak a foghatóra, a gyakorlati ésszel beláthatóra korlátozza önmagát ahelyett, hogy a végső igazságokra is megnyílna, amire pedig lehetősége lenne.

A szabadságról helytelen felfogást képvisel, amikor elfeledve, hogy a valódi szabadság belsőleg a jóra irányul, korlátozónak tartja magát a jót is, amely felé elköteleződhetne, vagyis amellyel tartós és mély kapcsolatba kerülhetne.

Ebben a helyzetben a valódi hit, a hiteles élet és Isten igéjének továbbadása segíthet, illetve olyan papi életforma, amelyben az evangéliumi tanácsok – a nőtlenség mellett a szegénység és az engedelmesség gyakorlata is – egymást támogatják.

A bevezető előadást a találkozó folyamán többféle gyakorlat követte. A résztvevők imádkozhattak saját meghívásuk történetével, majd közösségi gyakorlatokon közelítettek a papi hivatás kihívásaihoz és reményteli oldalaihoz.

A részben játékos gyakorlatokat Gulyás Péter, az Egyházi Fejlesztők csapatának tagja vezette. A személyes megosztások és a kisebb közösségben is zajló sok-sok beszélgetések során a résztvevők egyre inkább egymást hordozó közösséggé formálódtak, amelynek gyümölcse az egyházmegyék hivatásgondozó tevékenységének összehangolása, gazdagítása.

Az MKPK Hivatás és Ministráns Bizottsága kétévente hívja hivatásnapokra az egyházmegyei referenseket. Bár az idei esztendőben a tavalyinál valamivel több növendék tanul a magyar szemináriumokban, a papi hivatást választók száma az utóbbi két évtizedben csökkenő tendenciát mutat.

A pályaválasztás előtt állókat megcélzó személyes hivatásgondozás mellett mind több egyházmegye épít ki olyan struktúrákat is, amelyek a szolgálatot végző papokat támogatják.

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hivatás és Ministráns Bizottsága

Szerző: Martos Levente Balázs

Fotó: Merényi Zita

