A megszentelt élet világban élő közösségeinek első találkozóját tartották Ostoroson

Az első alkalommal megszervezett találkozóról Gaál Mária vezető nővér (Egyházközségi Nővérek Társasága) írt beszámolót, melyet az alábbiakban szerkesztett formában közlünk.

A találkozó szentmisével kezdődött. Az Ancillae Christi Regis (ACR) közösség lelkivezetője, az egri egyházmegyés Ferenc Károly atya szabadtéri szentmisét mutatott be, melyen megemlékeztek az ACR magyar kollégiumának alapítójáról, Anton Gots kamillánus atyáról.

A vendéglátók kötetlen együttlétre invitálták a résztvevőket. Bográcsban főtt finom ebéd és süteményezés után mindenki bemutatkozhatott, hiszen a találkozó célja az ismerkedés volt. Egymás hivatástörténetének meghallgatása közben újra átélhették, milyen gazdag az Úr kegyelme, és milyen sokszínű a mi Egyházunk.

„A legkülönbözőbb élethelyzetekben is megtalál minket, és ha nyitottak vagyunk, meghallhatjuk hívását, életünk sorsfordítója lehet – írta Gaál Mária nővér. – Közös tapasztalatunk, hogy ma nehezebben hajlik a társadalom az elköteleződésre, ezért is küzdünk mindannyian az új hivatások hiányával.

Mi nem bántuk meg, hogy igent mondtunk.

Különböző területeken, de mindnyájan az Úr, és egyházunk szolgálatára elkötelezve élünk. Szolgálataink sokban hasonlóak, mégis különbözünk egymástól.”

Egy dolog azonban közös: „évek teltek el a meghívásunk óta. Különböző módokon, más és más közösségben köteleződtünk el Jézus mellett; sokszínű feladatainkban hármas fogadalommal, a világban élve szolgáljuk a körülöttünk élőket.

Hosszú évek után visszaemlékezve a kezdetekre, hivatásunk történetére, az első szeretetre, Jézus ígéreteire, a kapott kegyelmekre, életünk eddigi gyümölcseire, mindannyian azt tudjuk elmondani, amit egyikünk így foglalt össze:

teljes életet élünk, egyikünk sem érzi azt, hogy félrevezették.

Reméljük, hogy jövőre a többi, világban élő közösség tagjai is együtt tudnak lenni velünk.”

Az Ancillae Christi Regis (Krisztus Király Szolgálói) közösséget Bécsben Leopold Engelhart kanonok alapította 1926-ban, hat női taggal, akik akkor aktív munkatársai voltak a lelkészi munkában. A közösség tagjai életüket Krisztus Királynak ajánlva a világi életben teljesítenek szolgálatot – többen plébániákon, egészségügyben, néhányan szegények, elhagyatottak között segítik embertársaikat. 1995-ben érkezett Nyíregyházára Anton Gots kamilliánus szerzetes és Mathilde Weidinger osztrák ACR nővér; felismerve annak szükségét kezdeményezték a közösség építését. A magyarországi közösség első tagja a szendrői Soltész Mária. Később Lengyel Gyula atya segítségével találtak többen a közösségre. A közösség úgynevezett kollégiumokban működik. A magyarországi kollégium hivatalosan 2003-ben alakult, Szent Kamill Kollégium néven, Mathilde vezetésével Nyíregyházán. A magyar kollégium nővérei Mathilde kivételével valamennyien egri egyházmegyések voltak, így 2010 szeptemberében, amikor Gots atya és Mathilde visszaköltöztek Ausztriába, a közösség székhelye átkerült Nyíregyházáról Egerbe. Kezdetekkor Anton Gots atya mellett Fejes János atya segítette a közösség lelki növekedését, majd 2008 őszétől több éven át Lengyel Gyula plébános volt a magyar közösség lelkivezetője. A magyar közösség jelenlegi lelkivezetője Ferencz Károly tiszafüredi plébános, érdemes esperes. A Szent Kamill Kollégium első magyar vezetőnője Horváth Terézia volt, aki 2009 és 2016 között látta el vezetőnői feladatát. 2021-től a közösség vezetője Török Julianna.

Forrás és fotó: Egyházközségi Nővérek Társasága

Magyar Kurír