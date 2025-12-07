A Mikulással együtt érkezett a Karitász orvosmissziója a ráti gyermekotthonba

Az orvosmisszió decemberi látogatása immár hagyományosan „Mikulás-szűrés”, amelynek során az önkéntes orvosok és ápolók nemcsak vizsgálatokat végeznek, hanem ajándékkal és figyelemmel fordulnak a kis páciensek felé.

A programon részt vett Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, valamint Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja is.

A ráti gyermekotthon 2004 óta fogad be árva, veszélyeztetett és családjukból kiemelt gyermekeket, akiket befogadó szülők saját gyermekeikkel együtt nevelnek.

Az intézmény nemcsak otthont biztosít, hanem komplex rehabilitációs központként támogatja a rászorulók fejlődését.

A december 6-i Mikulás-ünnepség nyitányaként Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica országos igazgatója köszöntötte az otthon lakóit és munkatársait. Kiemelte, hogy a misszió tagjai önkéntes szolgálatukkal közösséget vállalnak a helyiekkel, és megköszönte áldozatos munkájukat.

Röviden bemutatta a segélyszervezet adventi kárpátaljai tevékenységeit is, hangsúlyozva: „Egészségügyi szűrésekre érkeztek most az orvosmissziónk tagjai, azonban a jelenlétük most is több mint szolgáltatás: örömöt, vidámságot, személyes ajándékot és reményt hoznak a mindennapokba. Ez az adventi segélyprogramunk lényege is: a kézzel fogható, hasznos segítség mellett ünneppé varázsolni az adventet a legkiszolgáltatottabbak számára is.”

A Szent Mihály Egészségügyi–Szociális Gyermek Rehabilitációs Központ részéről Vetrócki Melinda igazgató köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta, hogy a Karitász évek óta megbízható támaszt jelent az intézmény számára, és különösen nagyra értékelik, hogy a misszió tagjai a háborús idők kihívásai ellenére is ellátogatnak hozzájuk.

A Katolikus Karitász a karácsonyi időszakban is folytatja kárpátaljai szolgálatát, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekekre, a családokra.

Az Orvosmisszió örömmel fogad minden felajánlást: a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni további munkájuk sikereihez, valamint a www.karitasz.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Központi bankszámlaszám: CIB Bank 10701094-76228861-51100005.

Forrás: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír