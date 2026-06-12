A miskolci jezsuita gimnázium csapata nyerte a Katolikus Pedagógiai Intézet műveltségi vetélkedőjét

A megmérettetésre 75 háromfős csapat nevezett; tagjaik változatos írásbeli feladatokon keresztül mérhették össze tudásukat, kreativitásukat és együttműködési készségüket.

A feladatok között szerepelt egy zarándokújság elkészítése, amelynek címlapját is a diákok tervezték és szerkesztették meg. A csapatok riportot írtak arról, miként szervezték meg osztályukban vagy más közösségükben a Napfivér, Holdnővér című film megtekintését, milyen visszajelzéseket kaptak társaiktól, és milyen gondolatokat ébresztett bennük az alkotás. Az újság részeként hat–nyolc képkockából álló képregényben dolgozták fel Szent Ferenc életének legfontosabb eseményeit. Emellett elkészítették Szent Ferenc címerpajzsát is: a szent életútjának meghatározó állomásaihoz kapcsolódó szimbólumok felhasználásával alkották meg a címert.

A versenyzők feladata volt továbbá, hogy a Naphimnusz két kijelölt versszakához dallamot komponáljanak, előadásukat rögzítsék, majd QR-kód vagy internetes hivatkozás segítségével beépítsék azt a zarándokújságba. Külön hangsúlyt kapott a feladatok között az ökológiai megtérés témája: az újság részeként a csapatoknak Szent Ferenc nyomában az ökológiai megtérés útján címmel három, saját életükből vett konkrét példán keresztül kellett bemutatniuk, hogyan valósítják meg a Laudato si’ kezdetű enciklika ajánlásait mindennapjaikban. Tevékenységeikről fényképes beszámolót is készítettek.

A két írásbeli fordulót követően nyolc csapat jutott be a döntőbe. A zsűri elnöki feladatait Czapkó Mihály atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának irodaigazgatója látta el.

A szóbeli döntő során a résztvevők számos kreatív feladatban bizonyíthatták felkészültségüket. A Kahoot-villámkérdések gyors megválaszolása mellett montázsokat készítettek a Naphimnusz egy-egy versszakához, valamint előre összeállított prezentációk segítségével fejtették ki gondolataikat az ökológiai megtérésről.

A verseny zárófeladata egy képzeletbeli konferenciára invitálta a résztvevőket. Fioretti-idézetek alapján a diákoknak Assisi Szent Ferenc egy-egy jellegzetes „arcát”, vagyis személyiségének és küldetésének meghatározó vonását kellett bemutatniuk. Az előadások nyomán a „konferencia résztvevői” megismerhették Ferencet mint alázatos és Istenre hagyatkozó embert, az isteni szeretet közvetítőjét, az Istentől lángoló és másokat is lelkesítő személyiséget, a Gondviselésre hagyatkozó szegényt, valamint a teremtett világot szerető és oltalmazó embert. A zsűri mély, elgondolkodtató és magas színvonalú előadásokat hallhatott a versenyzőktől.

A rendkívül szoros verseny végén a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium csapata állhatott fel. A második helyet az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium csapata szerezte meg, míg a harmadik helyezést a budapesti Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapata érte el.

A díjazottak jutalma egy általuk választott közös programon való részvétel, de a döntő valamennyi résztvevője értékes ajándékokkal térhetett haza.

Ez a verseny a Kulturális és Innovációs Minisztérium által finanszírozott Nemzeti Tehetség Program keretében valósult meg.

Forrás és fotó: Katolikus Pedagógiai Intézet

Magyar Kurír