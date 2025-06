A moldvai magyarságról jelent meg angol nyelvű kötet a Vatikánban Erdő Péter bíboros előszavával

Catholic Confessionalization in Early Modern Moldavia. The Synod of Cotnari and the Speculum Ordinis of Bartolomeo Bassetti OFMConv. (1642) címmel jelent meg Molnár Antal, HUN-REN BTK főigazgató-helyettese, a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet igazgatójának legújabb könyve angol nyelven a Vatikán hivatalos könyvkiadója, a Libreria Editrice Vaticana kiadásában.

A moldovai katolikusok történetét a román és magyar történetírás már régóta kutatja, de sok forrás még mindig ismeretlenül hever az archívumok mélyén. A nemrég megjelent kötet alapjául egy évszázadokig lappangó kézirat szolgál, amely az 1642-ben rendezett kutnári zsinat aktáit és az ezen összeállított moldvai katolikus rituálét tartalmazza. A kézirat címe Speculum Ordinis, vagyis a Rend Tüköre, összeállítója pedig Bartolomeo Bassetti itáliai minorita misszionárius és Bellinus Pál magyar pap voltak.

A kézirat kiemelkedően értékes forrás a moldvai magyarság 17. századi történetéhez, ugyanis rámutat a moldvai katolikusoknak a magyarországi katolikus egyházhoz való természetes kötődéseire, és ezen keresztül ennek a vallási kisebbségnek a sokszor vitatott magyar eredetére.

A kötet 175 odalas, angol nyelvű bevezető tanulmánya egy historiográfiai áttekintés után alaposan bemutatja a moldvai katolikus egyház szervezeti fejlődését és sokirányú (magyar, lengyel, itáliai és bolgár-bosnyák) kötődéseit, részletesen ismerteti a zsinathoz vezető utat és a katolikus–ortodox konfesszionalizáció kölcsönhatásait, majd pedig a zsinati könyv alapos filológiai és tartalmi elemzésével kimutatja a dekrétumok és a rituálé forrásait. A szerző ezt követően 53, jórészt kiadatlan levéltári dokumentumot tesz közzé, végül pedig a Speculum Ordinis kritikai és facsimile kiadása zárja a kötetet.

„Molnár Antal új kötetének talán legnagyobb érdeme, hogy tudatosan szakít a magyar és román történetírás immár egy évszázadra visszanyúló nemzetpolitikai indíttatású beidegződéseivel, és megpróbálja visszahelyezni a moldvai katolikus egyház történetét abba a kora újkori kontextusba, amelyben annak formálódása és működése valóban értelmezhető” – foglalta össze a kötet legfontosabb újdonságát Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a könyv előszavában.

A főpásztor a kötet kapcsán kiemelte: nagyon fontosnak tartja, hogy a nyugat-európai fejlődéstől sok szempontból eltérő, sajátos történelmi körülmények között formálódó közép- és kelet-európai egyháztörténetet is meg lehessen ismerni az egyetemes tudományos és egyházi fórumokon. Hozzátette, hogy a kiadvány meggyőzően képviseli Ferenc pápa útmutatásának szellemiségét, amellyel a történészeket az ideológiáktól mentes igazságkeresésre és a párbeszéd kultúrájának képviseletére buzdította.

„Molnár Antal könyve arra is ösztönzést adhat, hogy félretéve évszázados sérelmeinket, a kitűnő magyar–román egyházi kapcsolatokra támaszkodva megkezdődhessen a moldvai katolikusok múltjának elfogulatlan, történelmi anakronizmusoktól mentes, a hívő közösség identitását hiteles történelmi ismeretekkel formáló közös kutatása” – zárulnak Erdő Péter méltató sorai.

Az 580 oldalas kötet nemzetközi tudományos jelentőségét jelzi, hogy június 24-én mutatják be az Osztrák Tudományos Akadémián, kerekasztal-beszélgetés keretében.

A szerzőről

Molnár Antal a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont (HUN-REN BTK) főigazgató-helyettese, a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet igazgatója. Legújabb, 580 oldalas műve a Történettudományok Pápai Bizottságának (Pontificio Comitato di Scienze Storiche) sorozatának (Atti e Documenti) 73. köteteként látott napvilágot.

Molnár Antal 2021 februárja óta tagja a bizottságnak, amelynek több konferenciáján vett részt és publikált a bizottság által megjelentetett kötetekben is. 2023 óta a Pápai Keleti Intézet (Pontificio Istituto Orientale) professzora, ott végzett oktató- és kutatómunkája jelentős mértékben hozzájárult a kötet elkészítéséhez. Emellett 2025 óta a Történettudományi Intézetben Kármán Gábor vezetésével működő ERC-kutatócsoport (Smallst, ERC CoG 101043451) tagja, a kötet részben ennek az európai kutatási programnak a keretében jelent meg.

Forrás és fotó: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat

