A munka méltóságot, reményt és biztonságot ad – Szalézi missziós programok Észak-Kenyában

Az évek során a szaléziak óriási mértékben járultak hozzá a menekülttábor lakóinak jólétéhez. Épp amiatt van ez, mivel a Kakumában működő összes egyházi és világi szervezet közül egyedül a szaléziak élnek bent, a tábor területén. Törekvésük pedig, hogy ennyire szoros kapcsolatban legyenek a menekültekkel, azokból csodálatot és tiszteletet váltott ki.

A rend tagjai sokféle tevékenységet végeznek a táborban, különösen a menekültek lelki szolgálatát. A szaléziak vezetik az egyetlen katolikus plébániát, ez a Szent Keresztnek van szentelve, és tíz missziós állomással rendelkezik, szétszórva a táborban. Továbbá mivel a menekültek túlnyomó többsége gyermek és fiatal, 2014-ben megalapították a Savio Klubot, hogy elősegítsék a táborban élő gyermekek hitoktatását és személyes fejlődését.

A szalézi küldetés másik kulcsfontosságú eleme itt is az oktatás: az ENSZ menekültügyekkel foglalkozó intézményével (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) együttműködve számos műszaki-technikai alapismeretekre épülő, titkársági, számítógépes, illetve műveltségi programot kínálnak a menekülteknek. A szaléziak által fenntartott intézményben (Don Bosco Technical Institute) összesen több mint 3000 diákot képeznek évente. A képzésekhez való hozzáférés megkönnyítése érdekében a tábor területén négy központ is működik, amelyek ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják, lehetőséget adva a fiataloknak arra, hogy megélhetést biztosítsanak maguknak mind a menekülttáborban (amely ma már úgy épül fel, mint egy nagy falu, ahol nincs hiány üzletekből, műhelyekből és laboratóriumokból), mind pedig származási országukban, ha visszatérnének.

E szolgáltatások biztosításához a rendkívül törékeny és nehéz körülmények között dolgozó szaléziaknak minden támogatásra szükségük van. Támogatóik között van a torinói székhelyű Szalézi Missziós Iroda, a Missioni Don Bosco is, amely a szakképzésben részt vevő fiatal oktatási költségeinek támogatására hirdetett kampányt. „Távoli örökbefogadásról”, „munkapénzről” van szó, ami számukra a jövő eszköze, mert a munka méltóságot, reményt, biztonságot jelent – mondják a torinói szaléziak.

Forrás és fotó: Infoans.org/Szaléziak.hu

Magyar Kurír

(he)