A munkácsi Istenszülő-ikon elhelyezésének 100. évfordulóját ünnepelték

Ebből az alkalomból a Szent Miklós bazilita kolostorban Főpapi Szent Liturgiát mutattak be. A szertartást az Ukrán Görögkatolikus Egyház vezetője, Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek vezette, koncelebrált Teodor Macapula, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye főpásztora.

A Szent Liturgián koncelebrált továbbá Níl Luscsak, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke; Vaszil Tucsapec püspök, a Harkivi Exarchátus vezetője; Irinej Bilik püspök, a Santa Maria Maggiore-bazilika kanonokja; Lucsok Miklós OP, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke; valamint számos lelkipásztor.

Az ünnepi eseményre Keresztelő Szent János születésének főünnepén került sor.

Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek szentbeszédében rámutatott, hogy ezen a napon azt a kegyelmet ünnepeljük, amely által az ember meghallja, befogadja, majd életre váltja Isten igéjét. Hangsúlyozta, hogy Isten igéjét, amelyet ma az Egyház hirdet, nem elég csupán hallgatni, hanem valóban meg is kell hallani. Be kell fogadni, mert akkor csodálatos dolgok történnek: megtapasztalhatjuk, hogy Isten irgalma erősebb lelki terméketlenségünknél.

A liturgia után felolvasták XIV. Leó pápa apostoli áldását tartalmazó oklevelét Francisk Onysko tartományfőnök, a Szent Miklós Tartomány valamennyi bazilita szerzetese és az ünnepségen részt vevő hívek számára.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye az ukrán nyelvű szerkesztőség anyagai alapján

Fotó: Weis Viktória/Veritas

Magyar Kurír