A Múzeumok Éjszakáján több százan keresték fel a váci székesegyház új toronykilátóját

Tárlatvezetés mellett többek között a betegek szentségének várostörténeti bemutatásával, a múzeum kertjében lévő gyógynövényekből illat-totóval, továbbá a gyönyörűen festett madaras szoba bemutatásával készült a Egyházművészeti Gyűjtemény az érdeklődők fogadására, akik az akvarellfestést is kipróbálhatták.

A püspöki palotában a látogatók sétálólappal, egyénileg járták körbe a 250 éves épületet, ahol a program részeként Marton Zsolt megyéspüspökkel is találkozhattak.

A kihívásra vágyók 210 lépcsőfokot tettek meg, hogy feljussanak a Nagyboldogasszony-székesegyház toronykilátójába. Megpihenhettek a homlokzati szobrok mögötti teraszon, valamint a kiállítótérben, ahol rövid filmet láthattak a székesegyház belső felújításáról.

A váci székesegyház toronykilátóját június 19-én nyitották meg, ahol közel 40 méteres magasságból gyönyörködhetnek a látogatók a dunakanyari panorámában.

Többen fedeztek fel új dolgokat a templomtérben, miután megnézték a filmet; másokat a nyitott gyóntatószékek tettek kíváncsivá. Kérdéseikre a jelen lévő idegenvezetők válaszoltak.

Sokan már 2024-ben is részt vettek a palotalátogatáson, és tavalyi élményeiknek köszönhetően váltottak ismét jegyet. A palota népszerűségét bizonyítja, hogy a háromórás nyitvatartás alatt közel négyszázan léptek be a püspöki székhelyre.

Több mint ötszáz felnőtt és közel kétszáz gyerek váltott jegyet a váci püspökség Múzeumok Éjszakáján kínálta programjaira.

A toronykilátóból szintén több százan nézték meg a festői kilátást. Hosszú sorban várakoztak az emberek még zárás előtt este 23 órakor is, hogy láthassák ebből a perspektívából a várost. A naplemente és az éjszakai kilátás, a kivilágított kupola különleges élményt nyújtott a látogatóknak. Többen jelezték, hogy az esti látkép után kíváncsiak a nappali kilátásra is; olyan is volt, aki kétszer állt sorba, hogy újra felmehessen – mondta el Bozóky Anita turisztikai vezető.

„Ötven éve nézem a tornyot, és vágyom arra, hogy felmehessek a tetejére. Egy gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy megnyílt a kilátó” – számolt be az egyik látogató.

*

Az idei váci Múzeumok Éjszakája kapcsolódott a „Vác 950” programsorozathoz.

Vác város neve először a garamszentbenedeki apátság 1075-ben kelt alapítólevelében szerepel. Ennek apropóján fényképeket, üzeneteket tartalmazó időkapszulát helyezett el Marton Zsolt megyéspüspök és Matkovich Ilona polgármester a Tragor Ignác Múzeum szervezésében a gyűjtemény udvarán.

Az időkapszulát 50 évre zárták le, hogy üzenetet hagyjanak a jövőbeni váciaknak.

A főpásztor az alábbi gondolatokat hagyta utódainknak: „Az első város Vácon, a »civitas« a Szűz Máriának szentelt székesegyház körül alakult ki, a középkori vár környezetében. Ezt követően Vác városát a krisztusi szeretet kultúrája formálta közösséggé. Kívánom, hogy ez a szeretetkultúra éltesse a várost az elkövetkező 50 évben is, és remélem, hogy a jövő nemzedékei is ezt adják tovább utódaiknak, mint örök értéket: A szeretet tesz bennünket igazán emberré, kapcsolatainkban élő emberré, közösségi emberré.”

Forrás: Váci Egyházmegye



Fotó: Hollai Gábor/Váci Egyházmegye; Tragor Ignác Múzeum (időkapszula)



Magyar Kurír