A nagycsaládnak sok papi hivatás köszönhető a bangladesi szeminárium rektora szerint

Az elmúlt tizenöt évben sok fiatal lépett be a Szentlélek Nagyszemináriumba; a tavaly szentelt papok közül tizennyolcan egyházmegyések, hatan a Keresztes Kongregációhoz, egy-egy fő pedig a jezsuiták, illetve a Pápai Külmissziós Intézet (PIME) kötelékébe tartozik.

Bangladesben az 500 ezer fős katolikus közösség szinte eltörpül a 165 milliós muszlim többség mellett.

Patrick Simon Gomes figyelmeztetett arra is, a 2020-as kiugró szám sajnos nem jelenti azt, hogy megugrott a hivatások száma, évekre elosztva nem látszik jelentős növekedés.

Elmondta, korábban sok hivatás született a Dhakai (Dakkai) Főegyházmegye Atharogram és Vhawal régióiban, napjainkban inkább a törzsi területekről (Rajshahi, Mymensingh és Dinajpur egyházmegyéiből) érkeznek a szemináriumba, javarészt újonnan megtérők, sokan nagyon szegény családokból származnak. A rektor felidézte, hajdan az Egyesült Államokból és Európából érkeztek Bangladesbe misszionáriusok, most már az ő papjaik mennek külföldre misszióba.

Atharogramból származott Theotonius A. Ganguly, az első bengáli püspök is, akinek ma már zajlik a kanonizációja. A régió az ország eddigi tizennégy püspökéből hetet adott; két évtizede még a négy atharogrami plébániáról került ki a legtöbb pap Bangladesben. Ez a korszak véget ért, feltehetően a jólét miatt: ezek az országrészek ma a leggazdagabbak, annak köszönhetően, hogy szinte minden családból valaki külföldön dolgozik: az Egyesült Államokban, Európában vagy a Közel-Keleten, és pénzt küld haza. Több lehetőségből választhatnak a fiatalok, és kevesebben döntenek a papi hivatás mellett. (Forrás: UCANews)

Patrick Simon Gomes úgy látja, a családokban megélt hit viszi a fiúkat a papi szemináriumba. „A nálunk tanuló fiatalemberek döntésében biztos, hogy kulcsszerepet játszott a család. A formációjuk a családban kezdődött el. A diákjaink történetei arról tanúskodnak, a családban kapták a keresztény hitet és értékeket. Ez nagyon fontos abban, hogy gyarapodjon a papi hivatások száma.”

„Tizenöt évvel ezelőtt még nagycsaládokban éltek, több nemzedék együtt; ma kicsik a családok. A megélhetés nehézségei miatt a szülők nem vállalnak kettőnél több gyermeket. Így viszont nehezebben engedik el őket Isten országa kedvéért…”

Gomes atya úgy látja, a papi hivatást választók gyerekkorukban kaptak erre inspirációt és bátorítást a családtagjaiktól, rokonoktól, iskolai, egyetemi tanároktól. Sokan azért pártolják a papi vagy szerzetesi hivatást, mert látják, ők gondoskodnak másokról lelki értelemben; pozitív a megítélésük a társadalomban, mert mások szolgálatára szánják az életüket.

A rektor örömmel venné, ha ma is több gyermek születne, és készségesen adnák őket papi szolgálatra, hiszen egy pap Isten áldása az egész család számára. A nagycsaládnak fontos szerepe volt, és a nagyszülők nagyon jó tanítók: nemcsak értékeket és vallásos tanítást adnak át, hanem az életre is tanítanak, „egy életnyi bölcsességük, tapasztalatuk felér egy drágakővel” – folytatta Gomes atya, aki maga is a nagymamájával élt együtt annak idején, és látta, hogy mindennap rózsafüzért imádkozik, misére megy.

A Patrick Simon Gomes vezette Szentlélek Nagyszemináriumban jelenleg 137-en hallgatnak teológiát. Az országos papnevelde mellett működik hét középfokú és nyolc kisszeminárium.

Forrás és fotó: Fides.org; Worldatlas.com



Magyar Kurír

(vn)