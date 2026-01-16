A nagyváradi karitász elköszönt visszavonuló igazgatóhelyettesétől, Egeli József atyától

Külhoni – 2026. január 16., péntek | 15:51
3

Huszonnyolc év szolgálat után leköszönt a nagyváradi karitászban betöltött tisztségéről Egeli József béli plébános. A Caritas Catolica közössége január 14-én szentmisében és szeretetvendégség keretében búcsúzott el a nagyváradi egyházmegye segélyszervezetének addigi igazgatóhelyettesétől.

„Ez nem búcsúztató, hanem hálaadó szentmise – hangsúlyozta szentbeszédében Egeli József. – Ez a 28 év nagyon szép szakasza volt az életemnek. Mindig második otthonomnak tekintettem a karitászt, úgy jöttem ide, mintha otthonról haza mennék. Hálát adok a sok kedves emberért, akit megismertem, és azért, amit Rajna József atyával  (a Nagyváradi Egyházmegyei Caritas Catolica főigazgatója – a szerk.) közösen megvalósítottunk az elmúlt negyed évszázadban.”

Prédikációjában megemlékezett a váradi szervezet elhunyt munkatársairól és az alapító tagokról is. Majd hangsúlyozta: ő maga „csak a karitásznál fejezi be tevékenységét, a papi hivatást továbbviszi, Isten segedelmével”.

„A kezdeti időkben reggeltől éjfélig dolgoztunk; a vámhoz is ki kellett járni, amikor jöttek a segélyszállítmányok. Akkor még volt erre energiám, sajnálom, hogy most már nincs. Hálát adok a Jóistennek és mindenkinek, aki mellém állt, ugyanakkor kérem a Jóisten segítségét, hogy a továbbiakban is áldását adja a karitatív munkára” – tette hozzá Egeli József plébános.

A Caritas Catolica részéről Rajna József főigazgató köszönte meg a hűséges szolgálatot, amellyel Egeli József támogatta a segélyszervezet munkáját. Rámutatott arra is, milyen régi és erős barátság fűzi össze őket, hiszen a kötelező sorkatonai kiképzés keretében ismerték meg egymást a hetvenes évek derekán, majd 1999-től Tempfli József püspök kinevezésére együtt vállalták el az egyházmegyei karitász igazgatását.

Az eltelt évtizedek alatt sok kihívásban volt részük a szervezet élén, többek között amikor 2005-ben leégett a karitász raktára. Az isteni Gondviselés által azonban sikerült minden nehézséget leküzdeniük, köszönhetően részben sok kiváló kollégának, barátnak, támogatónak is.

„Jó volt ebben az intézményben Jézus gyógyító segítségével eleget tenni a feladatnak, amit reánk bízott” – mondta Egeli József, aki közel három évtizedes szolgálatáért elismerő díszoklevélben is részesült.

Az ünnepség keretében Egeli József mellett elbúcsúztatták Czier Tibort is, aki 2025-ben köszönt le tasnádi karitászigazgatói posztjáról.

Forrás és fotó: Caritas Catolica OradeaRomkat.ro

Magyar Kurír

#karitász #pasztoráció #szeretetszolgálat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató