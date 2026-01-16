A nagyváradi karitász elköszönt visszavonuló igazgatóhelyettesétől, Egeli József atyától

„Ez nem búcsúztató, hanem hálaadó szentmise – hangsúlyozta szentbeszédében Egeli József. – Ez a 28 év nagyon szép szakasza volt az életemnek. Mindig második otthonomnak tekintettem a karitászt, úgy jöttem ide, mintha otthonról haza mennék. Hálát adok a sok kedves emberért, akit megismertem, és azért, amit Rajna József atyával (a Nagyváradi Egyházmegyei Caritas Catolica főigazgatója – a szerk.) közösen megvalósítottunk az elmúlt negyed évszázadban.”

Prédikációjában megemlékezett a váradi szervezet elhunyt munkatársairól és az alapító tagokról is. Majd hangsúlyozta: ő maga „csak a karitásznál fejezi be tevékenységét, a papi hivatást továbbviszi, Isten segedelmével”.

„A kezdeti időkben reggeltől éjfélig dolgoztunk; a vámhoz is ki kellett járni, amikor jöttek a segélyszállítmányok. Akkor még volt erre energiám, sajnálom, hogy most már nincs. Hálát adok a Jóistennek és mindenkinek, aki mellém állt, ugyanakkor kérem a Jóisten segítségét, hogy a továbbiakban is áldását adja a karitatív munkára” – tette hozzá Egeli József plébános.

A Caritas Catolica részéről Rajna József főigazgató köszönte meg a hűséges szolgálatot, amellyel Egeli József támogatta a segélyszervezet munkáját. Rámutatott arra is, milyen régi és erős barátság fűzi össze őket, hiszen a kötelező sorkatonai kiképzés keretében ismerték meg egymást a hetvenes évek derekán, majd 1999-től Tempfli József püspök kinevezésére együtt vállalták el az egyházmegyei karitász igazgatását.

Az eltelt évtizedek alatt sok kihívásban volt részük a szervezet élén, többek között amikor 2005-ben leégett a karitász raktára. Az isteni Gondviselés által azonban sikerült minden nehézséget leküzdeniük, köszönhetően részben sok kiváló kollégának, barátnak, támogatónak is.

„Jó volt ebben az intézményben Jézus gyógyító segítségével eleget tenni a feladatnak, amit reánk bízott” – mondta Egeli József, aki közel három évtizedes szolgálatáért elismerő díszoklevélben is részesült.

Az ünnepség keretében Egeli József mellett elbúcsúztatták Czier Tibort is, aki 2025-ben köszönt le tasnádi karitászigazgatói posztjáról.

Forrás és fotó: Caritas Catolica Oradea; Romkat.ro

