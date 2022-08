A nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház története levéltári dokumentumok alapján IV.

A régi templom bontása és az épülő új templom ismertetése 1895. szeptember 15-én látott napvilágot a Nyírvidék című folyóirat 16. évfolyamának 37. számában.

„Az új görögkatolikus templom építkezési munkálatait a vállalkozó Barzó és Vojtovits cég az elmúlt héten megkezdette. A régi, térfogatára is kicsiny és egyébként sem valami díszes templomot és tornyot már javában bontják. Az új templomot a régi helyén, de az Egyház és Szentmihályi utcák kereszteződésénél levő szöglethez közelebb, négyszáz hívő részére szánt belső térfogattal fogják felépíttetni. Hajója kereszt alakú, s a főoltár a kelet felé eső oldalnyúlványban állíttatik fel. Mint már említettük is, a templomnak két tornya lesz, a Szentmihály utca felé néző déli, főfrontján, a főbejárat azonban az oltárral szemben, a nyugati oldalon lesz. A külsőleg is csinos, s mintegy 36 méter magasságúra tervezett két torony felépítése azonban még kétséges, mert az egyház nem rendelkezik a megfelelő összeggel, s ha a hiányzó, mintegy 8.000 forint az építkezés folyamán előteremthető nem volna, az esetben ideiglenesen csak a templom tetőzetéig építik azokat. Az építkezéssel úgy igyekeznek, hogy a templom még novemberben fedél alá kerüljön.”

Az épülő székesegyház fotóját a Jósa András Múzeum Történeti Osztályának Helytörténeti Gyűjteményében a Barzó–Vojtovics-féle építkezéseket dokumentáló album őrizte meg. (Az archív felvételt Németh Péter bocsátotta rendelkezésre.)