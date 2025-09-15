A páfrányfenyő diadala – Gyermekre vágyók imaestje programsorozat az országúti ferenceseknél

A bensőséges hangulatú esték során a jelenlévők megoszthatják személyes imaszándékaikat, amelyekért a közös közbenjáró szentségimádáson könyörögnek, és kérik a szándékra Isten áldását.

A nehézségekkel küzdő párok sokszor nehezen találnak hasonló helyzetben lévő beszélgető- és imatársakra, akikkel saját tapasztalataikból fakadó megértéssel támogathatnák egymást – ebből a felismerésből született meg másfél évtizeddel ezelőtt az imaest ötlete a Családok Jézusban Közösség egyik házaspárjának szívében. Maguk is évek óta vágytak gyermekre, és keresték a lehetőséget, hogy közbenjárást kérjenek, másokkal együtt imádkozzanak, beszélgessenek a nehézségeikről, de itthon akkor még nem találtak ilyen lehetőséget.

Egy franciaországi lelkigyakorlat példáján fellelkesülve először lelkinapot szerveztek, amelynek során a résztvevőkkel együtt egy páfrányfenyőt (ginkgo biloba) is elültettek az Országúti ferences templom kertjében. Ez a növény, bár csak 25–30 éves kora után fordul termőre, az egyik leghosszabb életű és nagyon ellenálló fa – túléli még az atombomba robbanását is. Hirosimában az epicentrumhoz közel 170 példány maradt meg, és hozott újra termést. Japánban ez a fa ma is a remény, a túlélés és a kitartás szimbóluma.

A lelkinap után hamarosan elkezdődtek a havonkénti imaestek. Ezeknek idén Andirkó Dénes és Rita lesznek a házigazdái, akik házaspárként és egyénileg is sokszor megtapasztalták Isten gyógyító szeretetét az értük mondott közbenjáró imákban, és különösen szívükön viselik a gyermekre vágyó párok helyzetét.

Az imaest során nemcsak egy földi közösség imádkozik, hanem a megdicsőült Egyház tagjainak közbenjárását is kérik, például Szent Annáét, Szűz Mária édesanyjáét, akit az anyaság védőszentjeként tisztelünk, vagy Szent Ritáét, aki a reménytelen helyzetek pártfogója. Bár maga is sok szenvedést élt át házasságában és anyaként, példája és közbenjárása erőt adhat azoknak, akik mély vágyat hordoznak szívükben a gyermek után.

Az imaestek hátterében mindvégig jelen volt az a meggyőződés, hogy a gyermekre vágyakozás időszakát nem kell és nem is lehet zárójelbe tenni. Nem túlélés ez, hanem élet kettesben, Istenre hagyatkozva. Egy házaspár termékenységét nem feltétlenül a gyermekáldás (és ennek hiányában nem is csak az örökbefogadás) adhatja meg: sokféle útra hívhat Isten, ahol más módon élhetik meg a házasok szerelmük „termékenységét”, akár kettesben is, ha erre hívja őket az Úr.

Az imaest legfontosabb üzenete, hogy a gyermekre vágyás fájdalmában is ott van Isten, és a résztvevők azt keresik, hogyan lehet mindig erőforrást találni a kapcsolatban, hogyan tehetik azt gyümölcsözővé.

Az elmúlt évek alatt sok pár megfordult az imaesteken, mindenki vitt magával valamit belőle. Többen gyermekáldásban részesültek, vagy megtalálták azt az utat, amire Isten hívja őket, amelyen járva gyümölcsöt teremhet a házasságuk.

Az alábbiakban néhány résztvevő visszajelzését olvashatják:

„10 évig nagyon egyedül éreztük magunkat – a sokgyermekes keresztény családok között – azzal a problémával, hogy hiába szeretnénk, de nincs gyermekünk. Amikor a gyermekre vágyók imaalkalmáról tudomást szereztünk és eljártunk oda, sok hasonló helyzetben lévő párral találkoztunk, akikkel tudtunk erről beszélgetni, és egymásért imádkozni, ami nagy erőforrás volt számunkra, és nem éreztük magunkat többé »kakukktojásnak«. Három évvel később, házasságunk 15. évében megfogant a gyermekünk.”

„Az imaest kifejezi, hogy az Egyház elfogad, szeret és hordoz minket. Sokszor ennek az ellenkezőjét éljük meg, azt, hogy nem vagyunk »teljes értékű« család. Emellett fontos az is, hogy találkozhatunk sorstársakkal, imádkozhatunk is egymásért, és közben annyit osztunk meg magunkból, amennyi komfortos.”

„Sokat kaptunk az imaest által. Egyrészt rendszeresen tölthettünk időt a szentségi Jézussal. Másrészt a sorstársakkal és a jelenlévőkkel közös ima bensőségessége a mai napig erőforrásunk. Nem voltunk egyedül. Azóta született két gyermekünk, de szeretnénk, hogy azok is érezzék a hordozás erejét, akik most viszik ezt a keresztet.”

Az imaestek időpontja: 2025. október – 2026. május, minden hónap első hétfője, 19 óra.

Helyszín: az Országúti Ferences Plébánia I. emeleti kápolnája (1024 Budapest, Margit krt. 23.)

Bővebb tájékoztatás kérhető a gyermekrevagyva@csjk.hu e-mail-címen.

Forrás és fotó: Családok Jézusban Közösség

Magyar Kurír