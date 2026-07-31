A pápa értékeli Amerika szabadságszeretetét és azt, hogy mindenkit befogad

Arra a kérdésre, mit gondol arról, hogy ő az első „amerikai pápa”, XIV. Leó úgy válaszolt, hogy inkább „olyan pápának tartja magát, aki történetesen amerikai”, hozzátéve, hogy ezzel nem kívánja lekicsinyelni azt, mit jelent amerikainak lenni.

„Az Egyesült Államokban születtem. A családom még mindig ott él. Nagyon szeretem Amerikát” – mondta. Majd így folytatta: „Küldetésem egyik nagyon fontos dimenziója éppen az, hogy az egyetemes Egyház pásztora vagyok, és lehetőségem van arra, hogy a világ minden táján élő emberekhez szóljak.”

Ugyanakkor XIV. Leó elismerte, hogy maga számára és az Egyesült Államok népei számára „nyilvánvalóan nagy jelentősége van annak, hogy a pápa amerikai”.

Arra a kérdésre, hogy mit szeret Amerikában, a Szentatya arról beszélt, milyen alapvető értékek határozzák meg az országot: „a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a hagyomány, hogy az ország generációk óta befogadja a világ minden tájáról érkező embereket, hogy Amerika részévé váljanak”. Megjegyezte, hogy saját nagyszülei is bevándoroltak az USA-ba. Édesanyja oldalán a családban pedig voltak „rabszolgák és rabszolgatartók is”.

„A családi hátterem és mindazok a tapasztalatok, amelyek ebből fakadnak, segítenek abban, hogy ezt a sokszínűséget az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagságának tekintsem – mondta. – És továbbra is kitartok azok mellett az alapelvek mellett, amelyek már oly sok éve az amerikai identitás részét képezik, és ez a jövőben is így lesz.”

Az interjú végén megkérdezték tőle, hogy tervez-e látogatást az Egyesült Államokba. „Véletlenül éppen ma néztük át a következő néhány év tervezett programját. Még semmi sem végleges, de remélem, hogy hamarosan ott leszek.”

Ezt követően a Telemundo csatornának adott spanyol nyelvű interjúban Leó pápa arra a szépségre reflektált, amelynek épp tanúja volt a békéért tartott imádságon, amikor a világ minden tájáról érkezett gyermekek együtt énekeltek.

„Úgy gondolom, ez a szépség mindannyiunk számára meghívás volt arra, hogy a látszat mögé tekintsünk, és meglássuk azt a szépséget, amelyet megteremthetünk – vagy amelyben részt vehetünk –, ha félretesszük nézeteltéréseinket, és felismerjük az emberi lét gazdagságát, azt, hogy mindannyian Isten képmására lettünk teremtve.”

A pápa felidézte a gyermekek békéért mondott imáit, valamint azt a kérdésüket, hogy miért van háború és gyűlölet a béke és a szeretet helyett.

„Újra fel kell fedeznünk azokat az értékeket és kincseket, amelyek az emberi létben rejlenek, és abban, hogy mindannyian testvérek vagyunk. Fel kell ismernünk, hogy mindannyian valóban részesei lehetünk egy olyan társadalomnak, amely szereti a békét, a békét keresi, és különbségeink ellenére is elfogadja egymást. Ha mindannyian a békéért dolgozunk, akkor számos olyan helyzetet leküzdhetünk, amely konfliktust és gyűlöletet szül.”

Az interjú végén XIV. Leó pápa üzenetet intézett a migránsokhoz: „Őrizzétek meg a reményt! Keressétek a módját annak, hogy békés és rendezett körülmények között éljetek. El kell ismernünk, hogy lehetnek olyanok, akik sérelmek, bűncselekmények és ehhez hasonló dolgok miatt szenvedtek. Így nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, és szükségünk van arra a bátorságra és reményre is, amelyek mindig segítenek mindannyiunknak.”

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media

Hollósi Judit/Magyar Kurír