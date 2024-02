A pápa részvéttáviratban emlékezett meg Antonio Paolucciról, a Vatikáni Múzeum egykori igazgatójáról

Ferenc pápa – a Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban – megköszönte Antonio Paolucci nagylelkű és hozzáértő szolgálatát a Vatikáni Múzeum élén. Antonio Paolucci, aki Olaszország és a világ egyik legismertebb szakembere volt területén, február 4-én, 84 éves korában hunyt el Firenzében.

A pápa lelki közelségét fejezte ki a családtagoknak és biztosította őket, hogy imádkozik az elhunyt lelki üdvéért.

Paolucci Riminiben született 1939. szeptember 29-én. Velencében, majd Veronában, Mantovában és végül a firenzei Múzeumkomplexumban is vezető pozíciót töltött be, majd a kulturális örökség minisztere is volt Olaszországban – ez csak néhány állomás a hosszú pályafutása során betöltött munkakörei közül.

Az olasz kultúrpolitika egyik legfontosabb személyiségeként számontartott Paoluccit 2007 novemberében XVI. Benedek pápa nevezte ki a Vatikáni Múzeum igazgatójává. 2016 júliusában Barbara Jatta, az addigi igazgatóhelyettes követte az intézmény élén. 2018-ban Paoluccit nevezték ki a 2016-os közép-olaszországi földrengésben súlyosan megrongálódott norciai Szent Benedek-bazilika újjáépítését előkészítő nemzetközi tervpályázat vezetőbizottságának elnökévé. Évekkel korábban, 1997-ben, az Umbria és Marche tartományt sújtó földrengés után az olasz kormány rendkívüli biztosa volt az assisi Szent Ferenc-bazilika helyreállítása során. Számos írása közül különösen emlékezetesek a firenzei keresztelőkápolnáról és Michelangelo Pietájáról szóló tanulmányai.

Fotó: Vatica News

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír