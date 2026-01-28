A papi hivatásokat és a ciszterci rend alapítóit ünnepelték a budapesti Szent Imre-templomban

Szkaliczki Örs plébános köszöntötte az ünnepre meghívott Horváth Zoltán protonotárius kanonokot, az Avilai Nagy Szent Teréz-templom plébánosát és a megjelenteket, kiemelten a kismarosi ciszterci nővéreket, köztük Horváth Olga apátnőt.

Horváth Zoltán meghívása a múlt és a jelen találkozása, hiszen Zoltán atya lelki életének kezdetei a Szentimrevároshoz kötődnek. Itt ministrált, itt részesült az első szentségekben, a templom hátsó gyóntatószékében kapta az első üzenetet a papi hivatásról. Homíliája tanúságtétel volt arról, ahogyan Isten finoman, de biztosan vezet életünk útján és visszatekintve kézzelfoghatóan érezhető az ő irányítása.

Hálával említette a rendalapító szenteket, akiket Sirák fiának könyve „a jótett férfiainak” nevez, „akiknek bölcsességét nemzedékről nemzedékre hirdetik”. Ők lemondtak az e világi gazdagságról egy sokkal értékesebb kincsért. Zoltán atya nagyon személyes hangon osztotta meg a saját útját, lemondását egy sokkal értékesebb kincsért, ami az ő papi hivatása. A nyolcvanas években tizenhárman lettek papok, szerzetesek a Szent Imre-plébániáról. Ez nagyszerű plébánosoknak, papoknak köszönhető, akiknek közben a hatóságok részéről üldöztetés volt a sorsuk.

Kiemelte a hivatás születésénél a szabadság fontosságát. Isten hív, szólít, de a válasznak szabad döntésből kell megszületnie. Emberi hiányainkat meglepetésekkel pótolja Isten, ha valóban az ő útjára találtunk. Zoltán atya fiatalkorában képtelen volt nyilvánosan megszólalni, de bízott abban, aki őt papnak hívta, és valóban nagyszerűen prédikált ezen az estén is.

Az oltár körül Örs atyával együtt koncelebrált John Bayer, aki Dallasból érkezett a ciszterci rend megerősítésére. Három diakónus és sok ministráns szolgált még a misén Várhelyi Gábor vezetésével. A magas színvonalú zenei szolgálatot Csányi Tamás karnagy és a Családi Schola adta Szili Melinda vezetésével.

A szentmisét követő fogadáson Szkaliczki Örs visszatekintett a közvetlen múltra. A plébánián a rendszerváltás óta 37 éve vannak jelen ismét a ciszterciek, ebből 22 év Brückner Ákos, hat év Urr Zsolt Ipoly plébánosi idejére esett, Szkaliczki Örs kilenc éve szolgálja a városrésznyi plébániát.

Minden korszak más kihívásokat hoz. A templom külső felújítása után jelenleg a tető megújítása zajlik. Ezt követi majd a szentély és az oltár restaurálása, illetve visszaépítése az eredetihez minél hasonlóbb külsővel.

A külső felújításoknál mélyebben annak a reménynek adott kifejezést Szkaliczki Örs plébános, hogy ez a hely ismét hivatástermő forrás legyen.

Szöveg: Csillag Éva

Forrás és fotó: Budapest-Szentimrevárosi Szent Imre-plébánia

Magyar Kurír