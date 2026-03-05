A papképzés kihívásai és jövője – Püspöki találkozót tartottak a gyulafehérvári szemináriumban

A találkozó első napján a püspökök a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Pasztorálteológiai Intézetének tanáraival találkoztak. Diósi Dávid dékán beszámolt a kar eseményeiről, valamint ismertette a jövőre vonatkozó terveket és kihívásokat. Az előadást élénk és tartalmas beszélgetés követte.

A megbeszélést követően a püspökök személyesen is találkoztak az egyházmegyéjükhöz tartozó kispapokkal, majd a délután folyamán együtt vettek részt szentmisén a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban, melynek főcelebránsa és szónoka Kovács Gergely érsek volt.

Másnap reggel a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában szentmisével indult a program, melynek főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök volt. Szentbeszédében a testvéri szeretet megélésére biztatta a jelenlévőket.

Délelőtt két szekcióban folyt a tanácskozás. Az első ülésen a gyulafehérvári papképzés jövőjéről esett szó. A püspöki kar tagjai és az intézmény vezetősége – András István rektor, Diósi Dávid dékán-vicerektor, Hurgoi Sándor prefektus, valamint Kiss Endre spirituális – együtt értékelték az elmúlt szemináriumi esztendőt.

A második szekció témája a Papnevelés kihívásai a 21. században a római dokumentumok fényében volt. A megbeszéléshez Török Csaba egyetemi professzor rövid előadásban nyújtott támpontokat és impulzusokat. A párbeszéd során kiemelt figyelmet szenteltek a képzés korszerűsítésének.

Forrás: Gyulafehérvári Papnevelő Intézet (SIS)

Fotó: Ambrus Magor, Molnár Balázs/SIS

Magyar Kurír