A Pázmány nyerte Az Év Egyeteme 2026 elismerést lelkiegészség kategóriában

Hazai – 2026. március 31., kedd | 15:30
15

Az Év Egyeteme 2026 elismerést kapott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) lelkiegészség kategóriában. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghirdetett díj átadóját március 30-án tartották.

Ezzel az elismerő címmel azokat a felsőoktatási intézményeket díjazzák, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a hallgatók és munkatársak kiegyensúlyozott légkörének biztosítására. A PPKE ezt kiemelten kezeli. Legyen szó pszichológusi támogatásról, mentálhigiénés szakemberekről vagy kortárs segítőkről, mindenki megtalálhatja a számára megfelelő segítséget. Emellett az egyetemi lelkészség is támogatást nyújt, valamint számos, mindenki számára elérhető programot és eseményt kínál – legyen szó heti szentmisékről, zarándoklatokról vagy lelkiségi alkalmakról.

A PPKE kiemelt célja, hogy ne csak magas színvonalú tudást biztosítson, hanem stabil értékrendet, megtartó közösséget is. A díj megerősíti az egyetemet abban, hogy jó úton jár, és ezt a két irányt továbbra is egymást erősítve kell folytatnia.

A PPKE ezúton is köszönetét fejezi ki oktatóinak, hallgatóinak és munkatársainak, akik mindennapi munkájukkal hozzájárulnak az egyetem közösségének és szellemiségének erősítéséhez.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír

#kitüntetések #mentálhigiéné #oktatás-nevelés #Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató