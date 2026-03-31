A Pázmány nyerte Az Év Egyeteme 2026 elismerést lelkiegészség kategóriában

Ezzel az elismerő címmel azokat a felsőoktatási intézményeket díjazzák, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a hallgatók és munkatársak kiegyensúlyozott légkörének biztosítására. A PPKE ezt kiemelten kezeli. Legyen szó pszichológusi támogatásról, mentálhigiénés szakemberekről vagy kortárs segítőkről, mindenki megtalálhatja a számára megfelelő segítséget. Emellett az egyetemi lelkészség is támogatást nyújt, valamint számos, mindenki számára elérhető programot és eseményt kínál – legyen szó heti szentmisékről, zarándoklatokról vagy lelkiségi alkalmakról.

A PPKE kiemelt célja, hogy ne csak magas színvonalú tudást biztosítson, hanem stabil értékrendet, megtartó közösséget is. A díj megerősíti az egyetemet abban, hogy jó úton jár, és ezt a két irányt továbbra is egymást erősítve kell folytatnia.

A PPKE ezúton is köszönetét fejezi ki oktatóinak, hallgatóinak és munkatársainak, akik mindennapi munkájukkal hozzájárulnak az egyetem közösségének és szellemiségének erősítéséhez.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

