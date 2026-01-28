A református Nagytemplomban zárták le az ökumenikus imahetet Debrecenben

Orgonajátékkal kezdődött az ökumenikus imahét záróalkalma a Nagytemplomban. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszöntőjében úgy fogalmazott, az Örmény Apostoli Egyház keresztény vezetői az ökumenikus imahét zárónapjára a „nagykorúság Krisztusban” témát választották, ami a hitbeli egységre jutást jelöli meg célként.

„Mögöttünk nem egy városnyi, nem egy országnyi, hanem egy világnyi gond van. Ezekben az időkben, amikor figyelmeztető jelek záporoznak számunkra, szükségünk van az Isten Fia által látott perspektívára, ami visszautal a közös erőforrásra, ami mindannyiunké” – fogalmazott Fekete Károly.

Imát Palánki Ferenc római katolikus püspök mondott, aki a testvériség fontosságaira hívta fel a hívek figyelmét.

„Keresztségünk óta Jézus Krisztusnak, Megváltónknak a testvéreik lehetünk, és benne egymásnak is testvérei lehetnünk. Hálát adunk, hogy a keresztségben a Szentlélek templomai, lakóhelyei lehetünk” – mondta Palánki Ferenc.

Kiosztották Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Pro Unitate In Christo díját is, az elismerést ezúttal Várszegi Asztrik OSB püspök, emeritus pannonhalmi főapát vehette át.

A bencés szerzetes elmondta, korábban is kapott díjakat, de az igazi elismerés szerinte másban rejlik. „Magának a munkának a gyümölcse, az az ajándék, az az öröm, hogy ha a keresztények egymásra találnak, együtt tudnak imádkozni, találkozni tudnak, az az ajándék a munkásnak, amiért dolgozik” – emelte ki.

Az záróeseményen imát mondott Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita és Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor is.

A ökumenikus rendezvénysorozat 8 napig tartott. Az imahéten Debrecenben beérkezett perselyadományokat, a kárpátaljai egyházi fenntartású óvodák részére ajánlják fel.

Forrás: Dehir.hu/Debrecen-Nyyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség

