Hálaadó vecsernyével zárták a tanévet a Miskolci Egyházmegye oktatási intézményei Sajópálfalán

A hálaadó vecsernyén az egyházmegye oktatási intézményeinek dolgozói – pedagógusok, nevelők, oktatók, a pedagógusok munkáját segítők – és lelkivezetői együtt adtak hálát alezárult tanév kegyelmeiért. Az eseményen átadták az egyházmegye pedagógiai és vezetői elismeréseit; valamint díjazták a tanulók munkáját is.

A szertartáson Orosz Atanáz megyéspüspök szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében Izajás próféta szavait – „Vigasztaljátok meg népemet” (Iz 40,1) – idézve kiemelte: a tanév végén mindenkinek szüksége van erre a biztató vigasztalásra.

A főpásztor felidézte Keresztelő Szent János születésének evangéliumi történetét, amelyben Gábor angyal Zakariásnak azt ígéri, hogy fia „Illés erejével és szellemében fog járni”, és „felkészült népet készít az Úrnak”. Ez a küldetés ma a pedagógusok szolgálatában is folytatódik – fogalmazott Orosz Atanáz.

„Amikor végignézek itt a padsorokon, és különböző iskoláink pedagógusait látom, akkor egy tanév végeztével nemcsak azért kell hálát adnom, hogy egyes gyermekek megfelelő nevelést vagy oktatást kaptak, hanem azért is, mert felkészült népet igyekeztünk az ő színe elé állítani” – mondta a megyéspüspök. A próféta hivatására utalva hozzátette: „Ugyanezt a hivatást adta nekünk is, hogy összefogva, egy-egy tanári kar erejével és szellemiségével tudjunk felkészült közösségeket kialakítani.”

A püspök köszönetet mondott a pedagógusok munkájáért, kitartásáért, áldozatvállalásáért. Beszédében hangsúlyozta, hogy a nevelői munka eredményességének nem kizárólagos mércéje a különböző teljesítménymérések eredménye. „A legfőbb mérce nem az a bizonyos kompetenciateszt volt.

A legfőbb mércét a mindenek Ura állítja elénk, és ha mindent megtettünk, hogy felkészült népet készítsünk elő, akkor most tiszta lelkiismerettel elfogadhatjuk az ő kegyelmét, irgalmát és vigasztalását.”

A főpásztor a Zakariás ajkáról felhangzó himnusz üzenetét – „Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét…” – az oktató-nevelők munkájához kapcsolta kiemelve, hogy a pedagógusok a rájuk bízott gyermekek és közösségek építésével maguk is részt vesznek Isten népének formálásában.

A vecsernyét követően Bialkó Mária, a MEKIF igazgatója köszönetet mondott az intézmények dolgozóinak az egész éves helytállásért. Majd Orosz Atanáz püspökkel és Juhász Géza lelki igazgatóval átadták az egyházmegye pedagógiai és vezetői elismeréseit.

Keresztelő Szent Jánosról nevezett Nevelésért Díjban részesült Kerekes Imre, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgató-helyettese. A dijazott több mint négy évtizedes pedagógusi és vezetői szolgálatával generációk gondolkodását formálta, miközben tudását mindig emberséggel, türelemmel és derűvel adta tovább. Hivatását példás elkötelezettséggel, a közösség iránti felelősséggel és csendes szolgálatkészséggel végezte, így nemcsak kiváló tanárként, hanem megbecsült vezetőként és kollégaként is maradandó értéket teremtett. Életútja méltó példája a keresztény nevelői hivatásnak és a Keresztelő Szent János-díj szellemiségének.

Szent Lídia-díjban részesült Ovád Adrienn, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola gazdasági vezetője. „Munkájának köszönhetően az iskola gazdasági háttere stabil, működése kiszámítható és biztonságos” – olvasható a méltatásban.

Szent Imre-díjban részesült Varga Emese, a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda 12. osztályos tanulója. Emese a laudáció megfogalmazása szerint a „keresztény ifjúsági eszmény modern kori megtestesítője, akinek élete a tudás, a kultúra és a hit harmonikus egységére épül. Tanulmányi eredményei kimagaslóak, jeles előmenetele példaként szolgál diáktársai számára, ám érdemei messze túlmutatnak a tantermi teljesítményen”.

Szent Katalin-díjban részesült Kótai Olívia Zsuzsanna, a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda 8. osztályos tanulója. Nemcsak kiemelkedő tanulmányi eredményével, hanem példamutató emberségével, alázatával és segítőkészségével érdemelte ki az elismerést. Hitével, kitartásával és szolgáló lelkületével méltó példaképe kortársainak.

Püspöki dicséretben részesültek: Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója (MEKIF) igazgatója; Emri Attiláné, a kazincbarcikai Szent György Görögkatolikus Általános Iskola igazgató-helyettese; Fedorné Ósvay Ágnes, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusa; Galajdáné Ungvári Réka, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusa; Kerekesné Konopeusz Judit, a múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese; Keresztessy Lászlóné, a Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium matematika-fizika szakos oktatója.

Az egyházmegyei oktatási bizottság az intézményvezetőket is elismerésben részesíti. Idén az „Értékteremtő Vezető” kitüntető díjat Csépányné Szabolcsik Erika, a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és óvoda főigazgatója vehette át, aki munkájával maradandó értékeket teremtett a görögkatolikus köznevelésben.

A 2025/2026-os tanév végén a MEKIF igazgatója további harminckét személynek juttatott külön elismeréseket, megköszönve a köznevelésben eltöltött több évtizedes munkájukat.

Szerző: Varga-Juhász Bernadett

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír