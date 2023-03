A segítség célba ért Győrben is – Pelenkaosztással és akadálymentesített kisbusszal segít a Karitász

Csütörtök délelőtt a Győri Egyházmegyei Karitász épületében a különböző méretű pelenkákat tartalmazó dobozok fala szegélyezte a játszószőnyeget, amelyet benépesítettek a plüss sünik, macik, kisautók és egyéb játékok. Természetesen a Karitász hatalmas mackója is várta a kisgyerekes családokat. A picik megérkezésük után hamar elkezdtek játszani, tologatták a repülőket, autókat – a játékok és a kisgyerekek hangja betöltötte a termet.

Paksa Balázs munkatárs köszöntötte Veres András győri megyéspüspököt mint a Győri Katolikus Karitász fenntartóját; Lőrincz Attilát, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatóját; Varga-Horváth Orsolyát, a Szent Erzsébet Támogató Szolgálat intézményvezetőjét; Lőrincz Pál OSB atyát, a Pannonhalmi Egyházmegyei Karitász igazgatóját és a családokat.

Mint mondta, két oka van az alkalomnak, egyrészt a Jóisten áldásával szeretnék útjára indítani a támogató szolgálatuk gépjárművét, másrészt a Katolikus Karitász Együtt a babákért idei pelenkaprogramjának kezdéseként szeretnék átadni az első adományokat a megjelent családoknak.

Lőrincz Attila elmondta, fontos állomáshoz érkezett a Győri Egyházmegyei Karitász, mely „évről évre egyre szélesedő körben segíti az egyházmegye nehéz sorsú családjait. Az elmúlt évben negyven önkéntes csoporttal a hátunk mögött 15 ezer fő életében tudtunk segítséget nyújtani.” A számok növekedésével a jelenlétüket is szeretnék egyre hatékonyabbá tenni az egyházmegye területén, mellyel felhívják a figyelmet a felebaráti szeretetre, a társadalmi felelősségvállalás fontosságára.

Mint mondta, „a mai napon a karitász nyolc fő tevékenységének két fontos területén megvalósuló jelenlétünkről, a fogyatékossággal élő felebarátaink és a szükséget szenvedő kisgyermekes családok segítéséről szeretnénk tanúságot tenni.”

A karitászigazgató beszámolt arról, hogy a Győri Egyházmegye és a Győri Egyházmegyei Karitász szoros együttműködésének eredményeként 2023. január elsején létrehozta az első szociális intézményét, a Győri Egyházmegyei Karitász Szent Erzsébet Támogató Szolgálatot, mely a győri és a pannonhalmi járásban élő, fogyatékossággal érintett személyeknek nyújt szakszerű szolgálatot. Mivel az intézmény a karitász korábbi dolgozóiból tevődik össze, biztosítják a karitászos lelkületet és a krisztusi szeretet.

A másik fontos esemény a mai napon a kisgyermeket nevelő családok támogatása volt. „Szolgálatunk nyolc éve minden esztendőben csatlakozik a dm Magyarország és a Katolikus Karitász Együtt a babákért programjához.” Idén 39 családnak adományoznak egyenként fél évre elegendő pelenkamennyiséget. „Tapasztalatunk szerint hathatós támogatást jelent ez az adomány, melyet idén mesekönyvvel, plüssel és egyéb, babagondozáshoz szükséges eszközökkel egészítünk ki.”

Beszéde végén megköszönte a püspök fenntartói gondoskodását, támogatását, a jószándékú adományozók bizalmát, támogatását, és az önkéntesek, munkatársak áldozatos szolgálatát.

Varga-Horváth Orsolya intézményvezető bemutatta az új szolgálatot. „A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. civil szervezetek gépjármű-beszerzési támogatására írt ki pályázatot, mely által az Győr Egyházmegyei Szent Erzsébet Alapítvány »A segítség célba ér« elnevezésű pályázatával hatmillió forintot nyert el.” Olyan gépjárművet tudtak ebből az összegből beszerezni, mely alkalmas adományok gyűjtésére és elosztására, hétvégi játszóbusz kialakítására a városon belüli szegregátumokban, és lehetőséget adott a Szent Erzsébet Támogató Szolgálat létrehozására, melynek célja a fogyatékossággal érintett személyek életminőségének javítása, önnállóságuk megőrzése. Két segítő a hozzájuk forduló, fogyatékossággal érintett személyek szükségleteinek kielégítésében, társadalmi életben való részvételében, kísérésében, ügyintézésben tud segítséget nyújtani, egy harmadik fő pedig szállítja őket.

Veres András püspök hangsúlyozta, fontos annak tudatosítása, hogy egy újabb nagyszerű lehetőség kínálkozik a győri karitászszolgálat számára azzal, hogy olyan embereknek tud segíteni ügyek intézésében, saját életminőségük javításában, akik máshonnan nem kapnak segítséget, vagy nem tudnak magukon segíteni. Jézus azt mondta: „Szegények mindig lesznek köztetek.” „Most úgy fogalmaznék, segítségre szorulók mindig lesznek köztetek. Azért adunk hálát, hogy mindig vannak olyanok is, akik készek segíteni a rászorulóknak. Az önkénteseknek és a dolgozóknak azt kívánom, ezt a lelkületet tudják őrizni a szíveikben, és akikhez szól a küldetésük, mindig megérezzék a szolgálatukon és segítségnyújtásukon keresztül a krisztusi szeretetet, amit szeretnénk mindenki felé megjeleníteni. Köszönöm, hogy ebben segítségünkre vannak, hiszen az Egyház egész közösségének szolgálata ez. Pál apostol azt mondta, egy testben sokféle tag van, mindegyiknek más a rendeltetése. A karitász egy olyan tag, mely a krisztusi segítő szeretetnek ezt az oldalát tudja megmutatni.”

Veres András az udvaron megáldotta a Szent Erzsébet Támogató Szolgálat Opel Vivaro gépjárművét, a szent angyalok és Szent Kristóf közbenjárására Isten gondviselő oltalmát kérte minden veszéllyel szemben.

A karitász épületének termében ezután a megyéspüspök az érintett családoknak egyesével átadott egy nagy doboz pelenkát a megfelelő méretben. A féléves mennyiség kiszállításáról az egyházmegyei karitász gondoskodik.

Paksa Balázs az esemény végén felhívta a figyelmet az országos nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre. Megemlítette, hogy elkezdődött már az öngondoskodásra nevelő Zöldellő kertek programjuk, a Szép otthonok program, és készülnek a Vár a nyár program megvalósítására.

Veres András kérdésünkre elmondta, a győri karitászban sikerült egy olyan fiatal csapatot összeállítani, akik még érzékenyebbek a szükségletekre, észreveszik, hogy a társadalomban hol van olyan személy, olyan helyzet, ahol a karitász segíteni tud, mert a szociális háló nem fedi le azt a területet. Megtalálták azt az anyagi forrást, ami lehetővé tette, hogy egy olyan mikrobuszt vásároljanak, amely segíti a mozgásban sérülteket, hiszen nekik nagyon gyakran nehézséget jelent eljutni orvoshoz, gyógyszertárba vagy éppen bevásárolni. A püspök hozzátette, most volt az első hosszabb út Budapestre, mert olyan vizsgálatra kellett vinni egy illetőt, amelyet helyben nem tudtak elvégezni. „Amit eddig személyautóval próbáltunk megoldani, azt ezzel a kis mikrobusszal sokkal könnyebb, hiszen kényelmesebb és tágasabb.” A gépkocsi akadálymentes, kerekesszékkel is be lehet ülni. „Ez egy minőségi lépés ebben a szolgálatban. Szívesen állunk segítségére mindazoknak, akik erre rászorulnak.”

A pelenkaosztás sem újszerű, a karitász évek óta szervezi a programot. „Azt szoktam kérni, a legrászorulóbb családok kaphassanak ebből a pelenkamennyiségből. Arra is engedélyt adok mindig, hogy ha több pelenkára lenne szükség, akkor az egyházmegye szívesen ad támogatást még. Ezekkel a családokkal régebb óta kapcsolatban vagyunk. Van egy népesebb család, ahol látjuk, hogy a rászorultság növekszik. Ha a pelenka árát meg tudják spórolni a konyha számára, az nagy segítség.”

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír