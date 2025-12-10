A segítségnyújtás mellett ki kell állnunk a békéért – Ökumenikus jótékonysági est Székesfehérváron

A színvonalas műsort és neves előadókat felvonultató rendezvény bevételéből a Kárpátaljai Református Egyházkerület „Mandulafa” Idősek Otthonát és a Munkácsi Szent Erzsébet Karitászt támogatják a szervezők. A meglepetésvendég, Mága Zoltán az újévi koncertje bevételéből 3 millió forintot ajánlott fel a kárpátaljai közösségek megsegítésére.

Advent nem csak az elcsendülés időszaka, a várakozás alatt magunk is próbálunk jobbak lenni, jót tenni és segíteni a rászorulókon. Kárpátalján óriási veszélyben és szükségben élnek nemzettestvéreink, akiknek köszönjük, hogy a háború árnyékában is őrzik magyarságukat – emelte ki bevezetőjében az est műsorvezetője, Takács Bence Ervin.

A Himnusz közös éneklése után – melyben a Bárdos Lajos Gyermekkar, a Talentum Református Általános Iskola kórusa és a Pusztinai Hagyományőrző Egyesület működött közre – kezdődtek a köszöntések.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a rendezvény fővédnöke azt hangsúlyozta, a szomszédunkban jelenleg is szörnyű háború zajlik, nekünk pedig keresztényi kötelességünk a bajba jutott embereken segíteni legjobb tudásunk szerint. Kárpátalján sok ezer ember próbálja kétségbeesetten menteni életét és védeni családját. Ebben a helyzetben nem hallgathatnunk, a segítségnyújtás mellett ki kell állnunk a békéért, ami nem könnyű, mert aki ma békét kiált, azt megbélyegzik. „Kérjük a béke Istenét, segítsen bennünket, formálja gondolkodásunkat, életünket, hogy úgy tudjuk alakítani a világ rendjét, legyen olyan erős a hangunk, amit nem lehet lesöpörni. Ha sikerrel járunk, Isten országa, a béke és a szeretet országa lesz körülöttünk” – zárta gondolatait.

Molnár Levente operaénekes és Mága Zoltán közös előadása következett, amely után a népszerű hegedűművész a budapesti újévi koncertje bevételéből 3 millió forintot ajánlott fel a kárpátaljai közösségek számára.

A színvonalas műsorszámok között újabb meglepetés következett. A jótékonysági est főszervezője, Prekrit Judit, hosszú évtizedek áldozatos munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át. Az elismerést Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, Székesfehérvár országgyűlési képviselője adta át.

Az ökumenikus est másik fővédnöke, Steinbach József református püspök a kárpátaljai nemzettestvéreknek azt üzente: van kiút! Mint Pál apostol szavaival mondta, Jézus Krisztusban van a mi szabadságunk, örökségünk és világosságunk. Aki rálel az ő útjára, az a megoldást is látja a problémáira. Emellett az örökségünk ápolásának fontosságára hívta fel a figyelmet. „Ha rálelünk az útra, az a megérkezés felé visz minket, az igazi örökség, a mennyei kincsek felé. Hálásak lehetünk, hogy olyan országban élünk, ahol megbecsülik a keresztyén hitet. Ezen az estén ezt a művészet csodáján keresztül élhetjük meg, mert az igazi művészet Isten szépségének megjelenítője.”

A jótékonysági est nagy sikerrel zárult, 1 millió 681 ezer forint gyűlt össze az adományokból; a Mága Zoltán által felajánlott 3 millió forinttal együtt pedig közel 5 millió forint támogatást kapnak a kárpátaljai intézmények.

Az adventi műsorban közreműködött a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI Bárdos Lajos Gyermekkara, a Talentum Református Általános Iskola énekkara, Nyisztor Ilona és a Pusztinai Hagyományőrző Egyesület, Boros Misi zongoraművész, Pál Anna Glória balettnövendék, Sztankay Klára zongoraművész, Bánkövi Bence csellóművész, Erdős Róbert operaénekes, László Attila énekes, a Duna Művészegyüttes, Molnár Levente operaénekes, Mága Zoltán hegedűművész, a Misztrál Együttes, Tóth Andor és Bíró Zsófia Sára népzenészek, Szlama László és Bergics András népzenészek, Török Tilla, Török Flóra, Török Ádám, Béres Merse népzenészek, Popovics Emese népdalénekes és Takács Bence előadóművész.

Forrás: szekesfehervar.hu/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Simon Erika

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

