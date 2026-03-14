A sokatmondó 7832-es szám – 125 éve született Esterházy János

Mindennek megvan a maga száma vagy azonosító jele, kódja. Nem egyszer az élőlényeknek is. Egy konkrét embernek is van, nem is egy; ilyen-olyan számokkal bélyegzik meg. Vajon van-e az Istennek száma? Bizony van. Ő hármas is, egy is. Az ő identitása a Szentháromság egységében van. Mégse fejezte ki önmagát számokkal, hanem szavakkal. Végül elküldte Fiát, az ő Igéjét. Jézus minden egyes szava kinyilatkoztatás.

Isten Szolgája Esterházy János is kapott egy számot. Meggyötört arcán látszik a tény: „a gonosztevők közé sorolták” (vö. Iz 53,12; Lk 22,37). Azok közé, akiknek már nincs is nevük. Mint egykor a gályaraboknak.

Jézus sorsa immár Jánosé. Az I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum) ebben az esetben a 7832. Ez az ő ismertetőjele. Jézus is kapott egy titulust, de a gúnynak szánt felirat Jézus személyében értelmet kapott. Magatartásával mutatta meg, hogy ki és milyen a zsidók királya.

A 7832-es szám is összenőtt azzal, aki viselte. A meggyötört gróf tekintetében még ragyog a krisztusi méltóság. Ha ránézünk, hirtelen Péter apostol bőrében találjuk magunkat. Amikor Jézus Péterre tekintett, eszébe jutott, amit az Úr mondott neki: „Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor megtagadsz” (Lk 22,25). Mindig érvényes a Szentírás szava: „Az elhunyt igaz elítéli az élő istenteleneket” (Bölcs 4,16).

E napokban ünnepeljük a mártír Esterházy születésének 125., valamint halálának 69. évfordulóját (1957. március 8.). Holtában is beszél, tekintete ösztökél. Íme, az ő lelkünkbe lopakodó végrendeletszerű üzenete: „Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon is.”

Erőt adnak kis lélekmorzsái is:

„nem szabad kétségbeesni”; „csak az olyan törekvés jut diadalra, melynek mártírjai vannak”; „rendületlen a bizalmunk és hitünk az isteni igazságban”, „a mi jelünk a kereszt”…

A szögek Jézust nem rögzítették a kereszthez örökre. A sír torka sem nyelte el, és a föld gyomra sem emésztette meg. Mert ahogy Tűz Tamás papköltő írja:

„Jónás is három napig volt a halban,

a bábból pillangó lesz, könnyű, szép,

s ha lerontják is ezt a templomot,

három nap múlva áll és fölragyog,

égnek feszíti oszlopát, ívét,

s Atyjához száll egy fényes pillanatban.”

Esterházy! Milyen volt a te húsvétod? Izrael kivonult Egyiptomból. Jézus átvonult az Atyához. És te? Hallom a válaszod, mint életed Szentlélekkel hangolt záróakkordját: „…szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” (Róm 8,17).

Fotó: Merényi Zita

