A sport és a hit is összeköt bennünket – Budapesten tartják a 76. FISEC-FICEP Játékokat

Újra Budapest a házigazda

Nagy öröm és egyben elismerés, hogy a tavalyi jubileumi 75. FISEC–FICEP Játékok után, melyet Budapesten rendeztek meg, ismét fővárosunkat választották meg a nemzetközi katolikus sportverseny helyszíneként. A főszervező idén a Nagy Szent Albert Egyesület, mely együttműködik a FISEC (Fédération Internationale Sportive pour les Écoles Catholiques), a FICEP (Fédération Internationale Catholique d’Éducation Physique) szervezetekkel, valamint a KIDS-szel (a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségével). E katolikus szervezetek között mára jó partneri és baráti kapcsolatok alakultak ki a szakmai együttműködés mentén.

A nemzetközi katolikus sportverseny központi helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénája, de a Budapest Honvéd Sportegyesület Dózsa György úti atlétikai pályája, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a Szent Margit Gimnázium sportcsarnokai, az Emszt Kálmánné Sportcsarnok, a Pénzügyőr Sportegyesület Kőér utcai csarnoka is teret ad a mérkőzéseknek.

A résztvevők között szerepel Ausztria, Belgium, Brazília, Chile, Csehország, Erdély, Franciaország, Hollandia, India, Írország, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország és Spanyolország – így három kontinens is képviselteti magát. A 800 diákot 166 felnőtt kíséri, a versenyszervezők 100-an vannak. A fiatalok a következő csapat- és egyéni sportágakban mérhetik össze tehetségüket: röplabda, kosárlabda, futsal, atlétika és úszás és asztalitenisz. A sporteseményen 117 magyar vesz részt.

Óriási igen az életre, a krisztusi értékekre

A játékok főszervezője idén Hernády Balázs, aki elmondta: a 2026-os mottóként az egyszerű, értékekre igent mondó YES kifejezést választották (az angol szó azt jelenti, igen). De betűszóként is értelmezhető, amit XIV. Leó pápa tavalyi játékokra küldött üzenete ihletett, mely középpontba állítja a fiatalokat (youth), az iskolát (school) és a sportot (sport), de a középső betűt megváltoztatták az oktatás (education) kezdőbetűjére.

Az ünnepélyes megnyitón Hernády Balázs arra hívta az ifjú sportolókat, hogy Budapesten és majd a saját hazájukban is nyissák meg a szívüket erre a világra,

mondjanak együtt igent Isten meghívására és a bennük rejlő krisztusi értékekre, az életre. Ha ezt megteszik, nem csak a pályán, mindannyian győzni fognak.

A rendezvény ünnepélyes megnyitójára június 14-én este került sor a Ludovika Arénában, és itt lesz majd a záróesemény is július 18-án.

A fiatalok számára jótékonysági vásárt is rendeznek, amelyre minden delegáció a saját országának megfelelő ajándéktárgyakkal készül, és amelynek bevételét a szervezők a Gézengúz Alapítvány támogatására ajánlják fel.

A világ sportos fiataljai a Szent István-bazilikában

Mivel nemcsak sportverseny ez a rendezvény, hanem olyan közösségépítő alkalom is, mely nevel és a hitet is elmélyíti, kiemelt esemény volt a Szent István-bazilikában július 15-én este 8 órakor tartott ünnepi szentmise, melyet angol nyelven mutattak be. Jesus Christ, you are my life, alleluja – szólt a bevonulási ének.

Martos Levente Balázs köszöntötte a fiatalokat, majd a Szent István-bazilikával kapcsolatosan elmondta, hogy a névadó volt Magyarország első királya, jobb kezének ereklyéjét itt őrzik. Kiemelte,

a sport által a fiatalok megértik egymást, hiszen az egy univerzális nyelv, megnyilvánul benne az együttműködés, a béke.

Homíliájában rámutatott, milyen csodálatos, hogy most a különböző országokból és nemzetekből érkezők együtt ünnepelnek, imádkoznak, együtt dicsérik Istent. Mint mondta: az Egyház nyelve évszázadokon át a latin volt, ma angolul mutatják be a szentmisét, az a közös nyelvünk – de Isten mindenkinek a szívéhez beszél.

Ezután a szentmisén elhangzó olvasmányt és evangéliumot magyarázta. Az előbbi arra tanít, Isten jelen van a nehéz időszakban, a Szent Máté könyvéből felolvasott evangéliumi részben pedig Jézus az Atyával való kapcsolatáról beszél.

Martos Levente Balázs rámutatott: azért olvasunk többezer éves történeteket és Jézus szavait, mert

Jézusban új életünk van.

Ő a mi életünk, ahogyan énekeltük a szentmise elején. Ez a legfontosabb tapasztalatunk, melyet a kereszténység évszázadok óta hirdet. A püspök ezek után a fiatalokat hitre és Istenben való bizalomra buzdította.

Amikor egybegyűlünk Jézus nevében, olyanok leszünk, mint a gyerekek, gyermekként állunk Isten előtt – magyarázta. – Jézus új lehetőséget, reményt ad az embereknek, amire szükségünk van. Amikor Jézus a szentmisében átváltozik, jelenvalóvá válik. „Meg akarlak hívni titeket, maradjunk csendben egy pillanatra, találjuk meg azokat a dolgokat, amiket Jézus elé viszünk. Mindenkinek van mit felajánlania, kérdések, sötétségek, örömök vannak bennünk. Hozd ide ezeket, és mutasd őket!” – buzdította végül a föld különböző tájairól érkezőket.

A könyörgéseket a különböző nemzetek képviselői imádkozták. Az adományokat is ketten-ketten hozták a delegációkból, akik mind kezet fogtak a püspökkel.

A szentmise végén a püspök megköszönte a közös szentmisét, mire a fiatalok tapsolni kezdtek. Martos Levente Balázs rámutatott, mennyire jó az Egyházhoz tartozni, tagja lenni ennek a nagy a közösségnek. Azt kívánta a rengeteg fiatalnak, találják meg a saját útjukat az életben.

A sporton túl a hit is összeköt bennünket.

Azt éltük meg itt, a bazilikában, hogy egyek vagyunk az Úrban – mondta el Hernády Balázs kérdésünkre. – Ez megjelent a csendben, hiszen felemelő, amikor ezer ember csendben tud lenni; megjelent a közös éneklésben; de nemcsak most volt tapasztalható, hanem a sportpályákon is. Minden mérkőzést körbeállva kezdenek el a fiatal sportolók, a baráti összekapaszkodásban megosztják az érzéseiket, és mindig a fairplay szellemében játszanak. Ez a nemzetközi katolikus sporttalálkozó megmutatja, hogy a fiatalok a jövő, és hogy vannak még hívő keresztények – katolikusok és más felekezetekhez tartozók. Remény számunkra, hogy amiben hiszünk, nem egy kétezer éves, kopottas üzenet. Előttem ült két osztrák, egy fiú és egy lány. Láttam, milyen nagy hittel imádkoztak a szentmise alatt. Példát mutattak számunkra, mely minket is tanít.”

A nemzetközi katolikus sportverseny eseményei minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. Bővebb információ a fisec.hu oldalon olvasható.

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír