A szaléziak az emberkereskedelem megelőzésért is küzdenek

2013-ban július 30-át az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapjának nyilvánította az ENSZ. Az idei mottó – „Az áldozatok hangja mutatja az utat” – kiemeli, mennyire fontos, hogy meghallgassuk az emberkereskedelem érintettjeit és tanuljunk tőlük.

Az egykori áldozatok kulcsszerepet játszanak abban, hogy hatékony intézkedéseket hozzanak a bűncselekmények megelőzésére, az áldozatok azonosítására és megmentésére, valamint támogassák őket a rehabilitáció felé vezető úton. A cél az áldozatközpontúbb és hatékonyabb megközelítés az emberkereskedelem elleni küzdelemben.

Az ENSZ Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala (UNODC) megjegyzi: „Az emberkereskedelem sok áldozata tudatlanságot vagy félreértést tapasztalt a segítségkérés során. A mentés után traumatikus tapasztalataik voltak az azonosító interjúk és a jogi eljárások során. Vannak, akik büntetéssel szembesültek olyan bűncselekmények miatt, amelyekre az emberkereskedők kényszerítettek őket. Másokat megbélyegeztek, vagy nem kaptak megfelelő támogatást. ”

„A szalézi misszionáriusok szerte a világon olyan programokat és szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek segítik a fiatalokat az egészségesebb életvitelben és garantálják biztonságukat” – mondja Gus Baek atya, a Szalézi Missziók igazgatója. „Sok országban a szalézi misszionáriusok munkájának középpontjában a fiatalok oktatása áll, felhívják figyelmüket a migrációval kapcsolatos veszélyekre, az emberkereskedelem kockázatára. A fiatalok támogatásának egyik elsődleges módja a helyi piac igényeinek megértése és olyan képzési programok biztosítása, amelyek segítenek a fiataloknak munkát találni saját közösségeikben a foglalkoztatás olyan ágazataiban, amelyek szakképzett munkaerőt igényelnek.”

A 2021-es emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja alkalmából a Szalézi Missziók büszkén emelik ki azokat a programokat világszerte, amelyek életre szóló oktatást, megelőzést és tudatosságot biztosítanak.

A Sonada Szalézi Főiskola új partnerségre lépett az indiai Siliguri székhelyű Rimpocha Tea vállalattal, hogy szakképzést nyújtson kamasz lányoknak, akik ki vannak téve a kizsákmányolás és az embercsempészet veszélyének.

A szalézi főiskolát 1938-ban alapították, Gorabari faluban működik. Tanulóinak több mint 95 százaléka Dardzsiling dombjairól származik, amely régió szerte a világon ismert az ottani tea minőségéről. Dardzsiling régióban jelenleg 83 teagazdaság működik, amelyek nagyjából 19 ezer hektár területet foglalnak magukban. Ezek a teafarmok több mint 52 ezer ember stabil foglalkoztatását biztosítják.

A térség kihívásokkal néz szembe, mivel a vidéki régiókból elvándorolnak az emberek a népesebb területekre jobb életet keresve, ami különösen a lányokat az emberkereskedelem veszélyének teszi ki. A problémát tovább súlyosbítja a teaiparban dolgozók alacsony bére. Sokan elmennek, hogy jobban fizető állást keressenek.

Az emberkereskedelem ellen küzdő helyi szervezetek becslése szerint évente több mint 400 lányt hurcolnak el az emberkereskedők a teakertekből. Ott keresik áldozataikat, ahol nagyobb az éhínség és a szegénység, nem pedig azokon a területeken, ahol a vállalkozások stabilak és több lehetőség van a felsőoktatásra.

Az emberkereskedelem áldozatai reményt találnak a jobb jövőre egy vendéglátóipari tanfolyamon keresztül, amely a szálloda- és éttermi szektorban való foglalkoztatást célozza meg, köszönhetően az Olasz Vöröskereszt és a Nemzeti Szalézi Szakképzési és Folyamatos Oktatási Központ (CNOS-FAP) partnerségének.

Siddhi, Cindy és Ritha a 22 nő között van, akik beiratkoztak a tanfolyamra a Szalézi Központban, San Benigno Canavese városában, Torino közelében. A programban részt vevő nők elméleti órákon és főző-, pék- és takarítóműhelyekben tanulnak, majd 60 órás szakmai gyakorlatot és elhelyezkedést biztosítanak számukra.

A Pathways elnevezésű európai projekt részét képező tanfolyamok támogatást és oktatást nyújtanak migránsoknak és az emberkereskedelem áldozatainak. Az elmúlt két évben az Olasz Vöröskereszt és hét további olasz, görög és egyesült királyságbeli szervezet vett részt ezekben a kezdeményezésekben.

Maliban a szalézi misszionáriusok elindították a Stop Trafficking nevű kampányt, amely 2015 óta már sikeres volt Etiópiában, Ghánában és Szenegálban. A szalézi vezetésű Nemzetközi Önkéntes Fejlesztési Szolgálat (VIS) és a Don Bosco Mission Association közötti együttműködés révén a kampány most Maliban és Nigériában indul.

A kampány felhívja a figyelmet a fiatalok migrációjának veszélyeire. Mivel a fiatalok elhagyják az afrikai országokat, hogy jobb életet keressenek Európában, ezért az a cél, hogy megakadályozzák, hogy a fiatal migránsok bűncselekmények és kizsákmányolás áldozataivá váljanak.

A Mali fővárosában, Bamakóban található Szalézi Szakképzési Központ jelenleg négy, diplomaalapú tanfolyamot kínál a fémmegmunkálás, az áram- és napenergia, az autóipar, a mezőgazdasági mechanika, valamint az egyéni vállalkozás területén. A központ emellett középiskolai oklevelet ad autószerelés és fémmegmunkálás szakmából.

A kampány eredményeként remélik, hogy ezeket a tanfolyamokat további rászoruló fiataloknak is fel tudják ajánlani. A szaléziak azt is tervezik, hogy bevezetnek egy rendszert arra, hogy be tudják azonosítani, kik a veszélyeztetett fiatalok, hogy segíthessenek a diploma megszerzése utáni munkavállalásban. Ezenkívül a kampány keretében mezőgazdasági képzést indítottak, amely főként a Moribabougou városában élő nőket célozza meg.

A Stop Tafficking kampány további tevékenységeket indított a fejlődés előmozdítása és a migráció csökkentése érdekében Kelet- és Nyugat-Afrikában. A projekt ösztöndíjak és munkatámogatások révén hozzáférést biztosít az oktatáshoz, hogy a fiatalok felkészüljenek a jelenlegi munkaerőpiaci foglalkoztatásra. A projekt olyan alapokat is biztosít, amelyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy mikrovállalkozásokat indítsanak a stratégiai ágazatokban.

A projekt célja, hogy megerősítse a meglévő formális és informális pszichoszociális ellátást, amelyet a fiatal migránsok kapnak, amikor visszatérnek hazájukba, hogy segítsenek nekik újra beilleszkedni közösségeikbe. Biztosítja számukra a forrásokat ahhoz, hogy saját országukban csatlakozzanak az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz, hogy csökkentsék a migráció szükségességét. Ez rádiókampányok és kulturális események sorozatán keresztül valósul meg, mint például színházi előadások, filmvetítések és helyi viták.

Forrás és fotó: ANS-New Rochelle/Szaléziak.HU

Magyar Kurír