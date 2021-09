A székesfehérvári püspökségre látogatott az Isteni Ige Társasága általános vizitátora

A találkozó során Peter Dušička a rend egyházmegyei jelenlétéről, szolgálatáról beszélgetett Spányi Antal megyéspüspökkel, Tete Remis SVD atyával, a rend magyarországi tartományfőnökével, Burbela Gergely SVD bicskei plébánossal, valamint Ngara Wula Laba Bonaventura SVD bicskei káplánnal.

A beszélgetés alkalmával szó esett a verbiták alapítójáról Szent Arnold Janssenről, a neki köszönhető szerzetesközösség létrejöttéről, valamint arról az 5 kontinensen felölelő, 78 országban működő missziós munkáról, melynek egyik állomása Magyarország, a Székesfehérvári Egyházmegyét érintően pedig Bicske. Világszerte több mint 75 nemzetből 6000 verbita missziós szolgál.

Az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartománya tavaly kötött megállapodást az egyházmegyével Burbela Gergely Bicske és társplébániáinak plébánosává és Ngara Wula Laba Bonaventura káplánná való kinevezéséről. Így az egyházmegyében 2020 augusztusától jelen van a verbita rend is. A plébániákon nagy örömmel fogadták a verbita atyákat, és nekik is köszönhető, hogy még inkább beindulhatott a közösségi élet, nem csak az idősebbek, de fiatalok, a családok és a szegénységben élők körében is.

A találkozó során a jelenlévők megosztották egymással a több mint egy év alatt összegyűlt tapasztalatokat és a jövőre vonatkozóan kitűzött célokat. Spányi Antal megyéspüspök kifejezte szívből jövő háláját és köszönetét Peter Dušička SVD atyán keresztül az egész verbita rendnek, bízva abban, hogy a megkezdett munkát folytatva, Jézus Krisztus tanítását hirdetve közösen építhetik tovább Isten országát.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Somogyi Tamás

Magyar Kurír