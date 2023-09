A szekszárdi Remete-kápolna berkenyéje is elnyerheti az év fája címet

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal azért is támogatja a kezdeményezést és bátorítja az itt élőket, hogy szavazzanak a Remete-kápolna berkenyéjére, mert a díjjal járó ismertség és népszerűség talán nem engedi, hogy a feledés homályába vesszen a közel háromszáz éves kápolna és a hozzá kapcsolódó majd ezeréves kegyhely története.

Szekszárd közelében, egy festői völgy déli lankáján, az erdőhatár alatt, szőlőhegyek ölelésében található egy kápolna – mellette egy öreg berkenye áll egymagában. A környék erdeinek csertölgyesei az északibb völgyekbe húzódtak, a szőlőkön túli löszös dombok megközelíthetetlen tetejét és a melegebb fekvésű meredélyeket elfoglalta az akác. A régmúltnak egyetlen fa állít emléket: a kegyhely kerítésén belül menedéket talált, a szabadtéri oltárra árnyékot vető öreg berkenye, amelyet bár minden idős szekszárdi ismer, korát senki sem tudja. Így van ezzel a 90 éves, a környéken felnőtt Márkvárt János bácsi is, aki szerint a fa már az ő gyerekkorában is ekkora nagy volt...

A hagyomány szerint egykoron itt, az erdők alján telepedett le egy ismeretlen remete, akit megérintett a táj szépsége és csendje. Építhetett magának egy kalyibát, majd hozzá egy kápolnát is, ahova – talán éppen a szent életű ember miatt – jöttek az emberek imádkozni, tanácsot kérni, vezekelni, jó példát látni, alázatot tanulni. Így szentült meg a hely a remete körül. Hogy mikor szenderült jobblétre? Nincs adat róla. Egy azonban biztos, hogy a hely, ahol még ma is visszahangoznak imái az erdők alatt, közkedvelt maradt, és később az utókor vele azonosította a kápolnát és a közeli forrást is, amely nem csupán frissítő vizéről ismert, hanem gyógyító hatást is tulajdonítanak neki.

Esterházy Pál nádor valós leírásai szerint ez a terület már a 11. században kegyhelyként működött; a rajta emelt kápolna a török hódoltság alatt pusztult el. Az 1739-es pestisjárvány elmúltával a környéken élők a Szűzanya tiszteletére új kápolnát építettek, melyet 1757-ben szenteltek fel, kegyszobrát Mariazellből hozatták. A Kisboldogasszony-kápolna kedvelt búcsújáróhely lett, ahova minden év szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján tömegek zarándokolnak a búcsúba.

A kápolna kertjében magányosan áll a különleges történetű és szépségű, de ma már sajnos igen ritka berkenyefa. A hajdan nagyon népszerű házi berkenye (Sorbus domestica), amely akár 300-400 évig is él, ma már természetvédelmi oltalom alatt áll.

Roppant kemény a fája, egykoron vízimalmok faszögei, puskatusok és prések orsói készültek belőle. Gyümölcse apró körtére, vadalmára emlékeztet, ízletes, de csak túlérettre puhulva fogyasztható, amikor már 30-40 százaléknyi a cukortartalma. Pálinkája ínyencség, egykor aranyárban mérték, a királyok főzetének nevezték. Mára azonban kiszorították a nemes almák és körték, amiket – a berkenyével ellentétben – tárolni lehet télire. A fafaj vadon élő példányai a középhegységi erdőkben itt-ott még fellelhetők. Tolna megyében Kárpáti Zoltán Szálkán írt le belőle az ’50-es években egy példányt. 2014-ben személyesen kereste fel a fát egy elismert berkenyekutató, Sonnenvend Imre, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egykori igazgatója. Megilletődve állt meg a fa alatt, korát 150 évre becsülte. Felvette a kataszterébe, s azt kötötte a szekszárdiak lelkére, hogy vigyázzanak rá nagyon, mert páratlan botanikai érték egy szakrális helyen. Ennek köszönhető, hogy ma is gyönyörködhetünk páratlan szépségében, mert tudatlanságból fakadóan egyszer már ki akarták vágatni, mondván, hogy állhatna a helyén egy fiatalabb és szebb fa. Ez a szekszárdi berkenye igaz története.

Lelkes helyiek 2023-ban benevezték „Az év fája” megmérettetésre, s bizakodnak, hogy a verseny hírverésének köszönhetően még legalább 150 éven át büszkék lehetnek rá. Szavazni október 1-jéig lehet az evfaja.hu oldalon, ahol a verseny állása is folyamatosan nyomon követhető.

„Az év fája” verseny 2002-ben Csehországból indult, Magyarországon először 2010-ben rendezte meg az Ökotárs Alapítvány, hogy általa felhívja a figyelmet a közvetlen környezetünkben élő fákra és a teremtett világ védelmének fontosságára. A verseny keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keresik, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál, vagy fontos szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban. A nevezett fák közül a zsűri választotta ki azokat, amelyek részt vesznek a nyilvános döntőben, melyben a legtöbb közönségszavazatot elnyerő fa kapja „Az év fája” címet.

A szavazatokat 2023. október 1-jéig várják a szervezők, ITT.

Az eredményeket az október 17-i díjátadón hozzák nyilvánosságra.

A szekszárdi remete berkenyéje

Elhelyezkedés: Szekszárd, Kápolna tér 10. (46.3503301, 18.6754539)

Faj: Berkenye

Kor: 150 év

Magassága: 12 méter

Törzskerület: 50 cm

Jelölő: Szollár Zoltán, Szekszárdi Fősővárosi Kör

Forrás: Koncz Ádám kertész személyes jegyzetei és az evfaja.hu honlapon a A szekszárdi remete berkenyéje c. összefoglaló írás; Pécsi Egyházmegye



Fotó: evfaja.hu; Koncz Ádám

