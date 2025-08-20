A Szent Jobb hazatérése 1945-ben – Váratlan ajándék

Az ereklyét augusztus 20-án délután adták át neki az Amerikai Misszió képviselői az angolkisasszonyok Váci utcai zárdájában, onnan hozták át a belvárosi ferencesekhez, ahonnan rövid imádság után, ünnepélyes körmenetben a bazilikához vitték. Az eseményt a következőképpen örökítette meg a ferences kolostor Historia Domusának jegyzője.

„A hagyományos Szent Jobb-körmenet a templomunkból indult ki, mert a Vár romokban hever. Magát Szent István király ünnepét az egész csonka országban három napos könyörgő ájtatosság előzte meg. Templomunkban a triduum szónoka: P. Vargha Teodorik exminiszter [provinciális] volt. A szentbeszéd tárgy a „Téma-könyvben” található.

Az ünnep inkább gyásznapnak ígérkezett, mert a Szent Jobb idegenben volt. Azonban nagy szomorúságunk részben örömre fordult, mert vasárnap, aug. 19-én este, szinte csodával határos módon és időben legdrágább vallási és nemzeti ereklyénket első apostoli Királyunknak, Szent Istvánnak épségben megőrzött dicső jobbját négy fegyveres amerikai katona díszkíséretében Salzburgból hazahozták. Ugyanis az idegenbe hurcolt Szent Jobbot megtalálása után a győztes hadsereg Rohracher András [Andreas Rohracher 1892-1976 – a szerk.] salzburgi érsek őrizetére bízta.

Innen a Szent Jobb őrének kérése alapján a Nemzetgyűlés elnökének és a Magyar Kormánynak – nevezetesen a miniszterelnök, a vallás- és közoktatásügyi és a miniszterelnökségi államtitkár – megértése és támogatása mellett, a budapesti Amerikai Missziónak több tagból álló külön fényes tiszti küldöttsége, kikérvén a Szentséges Atya beleegyezését és intézkedését is, minden nehézséget áldozatkészen leküzdve, a jelzett időpontban hirtelen hazahozta. Ennek az örvendetes eseménynek a híre, miután azt Witz Béla érseki helytartóval, aki éppen itt, nálunk a litániát végezte, hivatalosan közölték, a Székesfővárosban futótűzként, pillanatok alatt a rádióbemondás nyomán pedig országszerte s órákon belül leterjedt.

A Szent Jobb ünnepélyes átadása hétfőn délben folyt le az angolkisasszonyok zárdájának tanácstermében. Pontosan két órakor Diefenbach százados, tábori lelkész emelte ki a faládából az ereklyetartót és helyezte a tanácsterem asztalára. William J. Hey altábornagy, az amerikai katonai misszió vezetője meleg szavakkal adta át a magyar nemzet szent ereklyéjét Witz Bélának, a Szent Jobb őrzőjének. Ezután a tanácsteremből a zárda templomába vitték át a Szent Jobbot, ahol Vörös János honvédelmi miniszter vezetésével magyar katonai küldöttség vette át a Szent Jobbot és az oltárra elhelyezett szent ereklye előtt felállt a négytagú magyar katonai őrség.

Délután három óra tájban szállította át a Szent Jobbot templomunkba Witz Béla, és innét 4 órakor indult el a körmenet a Szent István-bazilikához. A körmenetet Grősz József kalocsai érsek vezette, a szentbeszédet pedig P. Badalik Bertalan dömés tartományfőnök tartotta. Néhány nappal később az amerikai misszió vezetője előtt a katolikusság nevében az Actio Catholica küldöttsége: Esty Miklós, az A.C. országos alelnöke, Mihálovich Zsigmond, az A.C. igazgatója, Jámbor Dezső, a Magyar Kurír szerkesztője fejezte ki mélységes háláját a Szent Jobb hazahozásáért, mellyel nekünk, katolikus magyaroknak oly nagy örömöt szereztek. A küldöttség angolnyelvű szónoka Dr. Burka P. Kelemen, rendtartományunk főnöke volt. Schönfeld, az amerikai misszió vezetője kedves szavakkal köszönte meg az A.C. küldöttségének figyelmét.”

Szerző: Kálmán Peregrin

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír