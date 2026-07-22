A Szent Vér-kegyhelyen lelkigyakorlatoztak a Pécsi Egyházmegye papnövendékei és felnőtt ministránsai

Az eucharisztikus lelkigyakorlat különleges lelki élményt adott a résztvevők számára. A történelmi kegyhely méltó környezetet biztosított ahhoz, hogy elmélyítsék kapcsolatukat Krisztussal, különösen az Eucharisztia titkában, amelynek tisztelete Bátát évszázadok óta meghatározza.

A lelkigyakorlat középpontjában a szentmise és a szentségimádás állt. A közös imádságok, az együtt imádkozott zsolozsma, a csendes elmélkedések és a tanítások segítették a résztvevőket abban, hogy jobban megértsék az oltár melletti szolgálat jelentőségét. A lelki programokat kirándulások, közösségépítő játékok, beszélgetések és kötetlen együttlétek egészítették ki, amelyek tovább erősítették a résztvevők közötti barátságot és összetartozást.

A bátai kegyhely hagyományaihoz kapcsolódva a lelkigyakorlat külön figyelmet fordított az eucharisztikus lelkiségre és a hivatás kérdésére is.

Szöveg: Palkó Tamás papnövendék

Fotó: Bátai Szent Vér-kegyhely

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír