A Szent Vér-kegyhelyen lelkigyakorlatoztak a Pécsi Egyházmegye papnövendékei és felnőtt ministránsai

Hazai – 2026. július 22., szerda | 13:49
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A Pécsi Egyházmegye papi szemináriumába újonnan felvett papnövendékek július derekán a felnőtt ministránsokkal közös lelkigyakorlaton vettek részt a bátai Szent Vér-kegyhelyen. A találkozót Nyúl Viktor bátaszéki plébános és Sümegi József diakónus, a bátai kegyhely őre vezette.

Az eucharisztikus lelkigyakorlat különleges lelki élményt adott a résztvevők számára. A történelmi kegyhely méltó környezetet biztosított ahhoz, hogy elmélyítsék kapcsolatukat Krisztussal, különösen az Eucharisztia titkában, amelynek tisztelete Bátát évszázadok óta meghatározza.

A lelkigyakorlat középpontjában a szentmise és a szentségimádás állt. A közös imádságok, az együtt imádkozott zsolozsma, a csendes elmélkedések és a tanítások segítették a résztvevőket abban, hogy jobban megértsék az oltár melletti szolgálat jelentőségét. A lelki programokat kirándulások, közösségépítő játékok, beszélgetések és kötetlen együttlétek egészítették ki, amelyek tovább erősítették a résztvevők közötti barátságot és összetartozást.

A bátai kegyhely hagyományaihoz kapcsolódva a lelkigyakorlat külön figyelmet fordított az eucharisztikus lelkiségre és a hivatás kérdésére is.

Szöveg: Palkó Tamás papnövendék

Fotó: Bátai Szent Vér-kegyhely

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

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