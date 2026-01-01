A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény Abaújszántón zárta az évet

A hálaadó Szent Liturgiát Tyukodi Attila, a fenntartó képviselője vezette az abaújszántói görögkatolikus templomban. Mellette szolgáltak mindazok, akik a lakásotthonok és nevelőszülők lelki gondozását is feladatként kapták parókiájukon vagy a filiákban.

A liturgián Orosz Atanáz püspök beszédét elsősorban a gyermekeknek címezte. A felolvasott evangéliumi szakasz (Mk 8,22–26) üzenetére irányította figyelmüket; arra hogy Jézus, akinek születésén örvendezünk karácsony ünnepkörében, folyamatosan jót tesz az emberekkel, gyógyításai révén is. Az elhangzott történetben a vak ember Jézus közbeavatkozása folytán fokozatosan elkezdett látni, majd a Mester egyetlen szavára visszanyerte a tisztánlátás kegyelmét.

A szentírási szakasz kapcsán a gyermekek számára ismerősebb történettel folytatta a főpásztor. Antoine de Saint-Exupéry regényében, a kis herceg barátja, a róka is hasonló üzenetet fogalmaz meg. „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”, vagyis csak a lelki szemünkkel, csak a szívünkkel láthatunk igazán jól. Ezt mondja nagy titokként a róka a kis hercegnek, és ezt üzeni az evangélium is mindazoknak, akik meghallgatják az örömhírt: a látszat sokszor csal, „jól csak a szívével lát az ember”.

„Kívánom, hogy mindazok, akiknek van érző szíve, Salamon királlyal együtt kérjék a Jóistentől, hogy adjon nekik halló szívet (vö. 1 Kir 3,9), hogy mindig meghallják Isten igéjét, meghallják a hívó szavakat, akár a síró szavakat is, és érző szívvel tudjanak segíteni annak, akinek segítségre van szüksége. Nektek, gyerekek, akik a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézményben nevelkedtek, kívánom, hogy eljussatok arra a tisztánlátásra, amelyet a róka is kívánt a kis hercegnek, vagy még inkább, amit az evangéliumban Jézus Krisztus kíván az ő tanítványainak” – fogalmazott Orosz Atanáz püspök.

A liturgia végén az abaújszántói lakásotthonban lakó gyermekek karácsonyi énekekkel, versekkel örvendeztették meg a jelenlévőket.

Az ünneplés a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében folytatódott, ahol elsőként Ivancsóné Hajas Ágnes igazgató asszony köszöntötte a vendégeket. Visszatekintve az elmúlt esztendőre elmondta, hogy idén a gyermekvédelmi rendszert érintő jogszabályi változások és az azokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása intézményükben is számos kihívást rejtett, de „minden nehézség és ránk nehezedő teher ellenére a sikerekben is bővelkedtek. „Mindig volt, ami fényt jelentsen számunkra, ez pedig a gyerekek és fiatal felnőttek hálás mosolya volt. Ők a legnagyobb ajándékok” – mondta az intézményvezető.

Orosz Atanáz püspök a jövő tervezése kapcsán a gyermekekhez fordulva úgy fogalmazott, hogy a nevelők, gondozók, nevelőszülők is szeretnének szép jövőt látni bennük, drágakövekként tekinteni rájuk, ahogyan azt Árvagondozó Szent Zotikosz is tette.

Az ünnepi műsorban két tehetséges gyermek lépett föl. Papp Máté az idei zotikoszos „Ki mit tud?” felfedezettje, aki nemcsak hangszer- és énektudásban jeleskedik, hanem néptáncban is. Tóth Letícia Alexandra, aki költeményével a Görögkatolikus Missziós Iroda versíró pályázatán első helyezést ért el, saját versét adta elő.

Az év végi ünnepi eseményen adták át az Árvagondozó Szent Zotikosz-díjat is, amelyet évről évre az intézmény egy-egy dolgozója kaphat meg, aki a gondjaira bízott gyermekeket a görögkatolikus egyház tanítása szerint neveli, és minden igyekezetével azon van, hogy értékteremtő és más intézményeknek is követendő és példaértékű legyen a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény.

Idén az elismerést Kristóf Jánosné nevelőszülő érdemelte ki. „Munkássága példaértékű; hittel, szeretettel és kitartással formálja a gyermekeket, akik így biztonságban, erős alapokkal indulhatnak el az élet útján” – hangzott el a laudációban.

Püspöki dicséretben Bodnár Izabella gyermekfelügyelő, Kardos Istvánné szakmai vezető és Fazekasné Aczél Andrea nevelőszülői tanácsadó részesültek.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír