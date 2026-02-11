A Szentatya fogadta a pápai események előkészítéséért felelős munkatársakat

Köszönet az odaadó munkáért és meghívás közös imádságra

„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Béke veletek!” – köszöntötte Leó pápa a vendégeit, akik egyébként az ő hétköznapi munkatársai, majd megköszönte nekik azt az éneket, mellyel őt fogadták. „Hamarosan együtt imádkozzuk az Úrangyala imádságot a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel, először is azonban örömmel üdvözlöm önöket és megköszönöm munkájukat. Mint a Vatikánváros e két műveleti egységének vezetői, alkalmazottai és munkásai, nagy odaadással végezték feladataikat, különösen a nemrég véget ért jubileumi év során. Közös elkötelezettségüknek köszönhetően zarándokok milliói élhették meg rendben és lelki békében a szent kapun való áthaladást, miközben gyümölcsözően vettek részt a liturgikus szertartásokon, kihallgatásokon és egyéb más eseményeken” – mutatott rá a Szentatya.

A Vatikáni Kormányzóság honlapja így határozza meg a hatáskörébe tartozó Floreria küldetését: A Vatikáni Apostoli Floreria a Szentszék szerve, amely számos intézményi tevékenységet lát el. Elsődleges feladata a Szent Péter-bazilikában és téren, valamint a római pápai bazilikákban, a VI. Pál-teremben és az Apostoli Palotában tartott összes audienciák és szertartások logisztikai előkészítése. Másodlagos feladata e termek és terek berendezése és azok rendszeres karbantartása. A Floreriának három műhelye is van, melyek közül egy bútor- és kárpitrestaurálásra szolgál, a második egy asztalos és bútorrestauráló műhely, a harmadik pedig egy aranyozó műhely, ahol a liturgikus tárgyak gondozását végzik. A pápa és a bíborosok lakásaiban található bútorokat is e három restauráló műhely tartja karban. A kárpitos és varró műhely a szalonokat, a székeket és fotelokat készíti elő és javítja, ők tapétáznak, de ők készítik elő a nagy tereket is a szertartásokra, mint a VI. Pál aula, illetve maga a Szent Péter tér. A rendezvény-előkészítők tevékenysége jórészt hordármunka: különféle bútorokat, képeket kell mozgatniuk, a szerdai általános kihallgatásra például mintegy 30 ezer széket kell szép rendben elhelyezni. A dekoratőrök a pápai ünnepi-liturgikus szolgálatok technikai előkészítését is végzik. A Floreriának összesen 38 alkalmazottja van. A műhelyekben 6 kárpitos, 6 ács, 3 aranyozó és 3 varrónő dolgozik, akik közül 2 szerzetesnővér. Különösen nagy feladat volt számukra a konklávé technikai előkészítése a Sixtus-kápolnában. Jelenleg az Apostoli Palota pápai lakosztályának a felújításán dolgoznak, hogy Leó pápa mihamarabb beköltözhessen rezidenciájába.

Leó pápa kiemelte: a Vatikán tereinek díszítése és az építmények biztonsága a hívek áhítatát és az Egyház lelkipásztori munkájának támogatását szolgálja. Különösen a Szent Péter-bazilika az a szent hely, amelyet mindenekelőtt a szemlélődés, az összeszedettség és egy spirituális csoda templomaként kell őrizni. Az előtte elterülő tér, amely lenyűgöző oszlopsorával a világ átölelését szimbolizálja – ahogy mondani szokás – „meghívókártya” mindenki befogadására. Ezért Leó pápa arra kérte a Floreria munkatársait, munkájuk során gondoljanak vele együtt azokra, akik áthaladnak azokon a helyeken, amelyekről gondoskodnak, és imádkozzanak értük. „Valóban, a hit és az ima ad teljes értelmet mindannak, amit teszünk” – hangsúlyozta Leó pápa.

Együtt tanúságot tenni az evangéliumról

A Vatikáni Kormányzóság és az Infrastrukturális és Szolgáltatási Igazgatóság feladata összetett: a mindennapokban végzett munkájuk kétségtelenül diszkrét és értékes szolgálatot jelent a pápa apostoli küldetésében.

Leó pápa ezért a Vatikánon belüli számos feladat szorgalmas ellátásáért elismeréssel illette őket. „Miközben mindenki a saját helyén tevékenykedik, főként nagy kihívások idején emlékezzünk arra, hogy egyetlen szervezet tagjai vagyunk, amelynek célja, hogy tanúságot tegyen az evangéliumról, ahogyan azt az Úr, a Jó Pásztor és az Egyház Feje nekünk megparancsolta” – fogalmazott a Szentatya, majd végül hálája jeléül szívből megáldott minden jelenlévőt családjaikkal együtt, akik elkísérték őket.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír