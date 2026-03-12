XIV. Leó kinevezte az új pápai főalamizsnást, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma új prefektusát

Luis Marín de San Martín 1961-ben született Madridban. 1982-ben lépett be az Ágoston-rendbe, ahol három évvel később tett szerzetesi fogadalmat. 1988-ban szentelték pappá.

A madridi jezsuita Comillas Pápai Egyetemen (Universidad Pontificia Comillas) doktorált teológiából. 1996–99-ig szemináriumi tanár volt, majd három évig provinciális tanácsos.

2002-től hat éven keresztül a spanyolországi Santa María de La Vid-monostor perjele volt. Teológiát oktatott különböző Ágoston-rendi központokban, meghívott előadó volt a burgosi teológiai fakultáson. Emellett az Ágoston-rend főlevéltárosa, asszisztens generálisa, valamint a Szent Ágoston Lelkiségi Intézet (Institutum Spiritualitatis Augustinianae) rektora volt.

A szerzetest Ferenc pápa 2021 februárjában a Püspöki Szinódus Főtitkársága segédtitkárává és sulianai címzetes püspökévé nevezte ki.

Pápai főalamizsnás Pápai tisztviselő, aki a Szentatya nevében gondoskodik az adományok szétosztásáról a szegények számára. A pápák mellett kezdetben a diákonusok dolga volt a szegények, árvák, betegek gondozása és a rendszeres alamizsnaosztás is. Később egy vagy több, nem feltétlenül klerikus, de a pápa közvetlen környezetéhez tartozó férfi osztotta a pénzt, kenyeret, ruhát. 1216-ban III. Ince említi először a főalamizsnást, mint tisztviselőt. 1276-ben X. Gergely szabályozta a főalamizsnás szolgálatát, melyet V. Sándor 1409-ben újra rendezett. A főalamizsnás szolgálata: alamizsnaosztás, karitatív pápai intézmények irányítása. Ő írja alá a pápai áldások pergamen diplomáit is. A főalamizsnás az Apostoli Alamizsnahivatal (Elemosineria Apostolica) vezetője. A hivatal VI. Pál pápától 1968-ban a Szentatya Segélyszolgálata (Servizio Assistenziale del Santo Padre) nevet kapta. 2022 júniusától a Római Kúrián belül a Szeretetszolgálat Dikasztériumához tartozik. Forrás: Katolikus lexikon

