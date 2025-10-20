A Szentföldi Kusztódia SNI-s gyerekekről gondoskodó iskolája új épületrésszel bővült

A különleges iskola Jeruzsálem Beit Hanina negyedében található; 2016-ban került át a Szentföldi Kusztódia fenntartásába. Az oktatás náluk összefonódik az inklúzióval, a gondoskodással, a minden embert megillető tisztelettel. Mintegy száz speciális nevelési igényű gyermek jár hozzájuk, többségük látássérült. Az intézmény a nevét Helen Kellerről kapta, aki az első siketvak hallgató volt az amerikai felsőoktatásban, majd a fogyatékos emberek jogainak, a női egyenjogúságnak, a munkásosztály jogainak és számos más ügynek a szószólója lett.

Francesco Ielpo OFM szentföldi kusztos az új épület felavatását „érzelemteli” eseményként írta le, „egyértelműen látszott, hogy nem az számít, milyen képességeink vannak, hanem az, hogy fejlődni és naggyá válni akarunk”.

Ibrahim Faltas OFM, a Terra Sancta-iskolák igazgatója osztozott a kusztos lelkesedésében: „A Helen Keller Iskola első emeletét avattuk fel. Énekekkel és ünnepi szavakkal fogadtak mindannyiunkat, csodálatos volt.”

Paulo Francisco Paulista OFM, az iskola igazgatója emlékeztetett arra, hogy a Helen Keller Iskola sokkal több, mint oktatási intézmény: „a méltóságot és a reményt nyújtó menedék”, ahol a diákok nemcsak oktatásban részesülnek, hanem meghallgatást, figyelmet és érzelmi támogatást is kapnak. A felújított tantermek és terek tanúskodnak arról a konkrét elkötelezettségről, hogy mindenki számára biztosítsák a lehetőségekkel teli jövőt.

A gyerekek szülei hálával fogadták az iskolába fektetett munkát, és hangsúlyozták, oda járó gyermekeik milyen nagy változásokon mennek keresztül az intézmény által nyújtott oktatás és az ott megélt kapcsolatok révén.

A kusztos reményteli szavai szerint „ez egy kis darabka mennyország itt a földön. Ahol jelen van az akarat az elköteleződésre, a tettekre, ott jelen van már a paradicsom egy töredéke is. Itt, Jeruzsálemnek ebben a kis sarkában a béke és az igazságosság jövőjét építjük, olyan emberekkel, akik mindenkinek a javát akarják”.

A Kusztódia médiaközpontja készített videót az átadóünnepségről, melyet ITT megtekinthetnek.

Forrás és fotó: Custodia.org

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír