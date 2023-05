A Szentlélek éltető erejét adja ma is – Idén is lesz pünkösdkor Lélek Fesztivál Szombathelyen

Az azóta – április 28. és 30. között – lezajlott pápalátogatással kapcsolatban Székely János megyéspüspök elmondta: sokan azt gondolják, hogy Ferenc pápának ellenérzései vannak hazánkkal kapcsolatban azért, mert több kérdésben a magyar államvezetés másként gondolkodik, mint ahogy a Szentatya átadja az üzeneteit a világ felé. Ám a mélyben talán sokkal több van, ami a magyarságban tetszik neki, amiért fontosnak tartja az országot, mint az, amiben kisebb hangsúlybeli különbözőségek vannak. Ez a látogatás mutatja, hogy nem sémákban gondolkodik Ferenc pápa, hanem egyéni módon. Lehet, hogy sok mindent hall hazánkról, ami nem éppen pozitív; Ő nem ezt követi, véleményét nem ez határozza meg – mondta Székely János. Az egyházmegyéből több plébániáról indítottak autóbuszokat a vasárnapi záró szentmisére, így például Körmendről, Szombathelyről, Szentgotthárdról.

Tömő János ifjúságpasztorációs munkatárs a pápalátogatás kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a fiatalok számára is fontos a találkozás a Szenatyával. Előrevetítette, hogy ez lélekben is megerősíti őket. Körülbelül 450-en érkeztek az egyházmegyéből a Papp László Sportarénába Tömő János tájékoztatása szerint, aki kiemelte: nem volt kötelező a részvétel a diákoknak, mindenki önként jelentkezett.

A pünkösdről talán kevesebbet tudnak az Egyháztól és a kereszténységtől távol állók – mondta az ünnephez kapcsolódó kétnapos szombathelyi fesztivállal kapcsolatban Székely János. Kiemelte: az Egyház születése nem csak Krisztus feltámadása által valósult meg, szükség volt arra, hogy húsvét után ötven nappal az első tanítványok szívét különleges tűz járja át. Addig nem beszéltek Jézusról, bár találkoztak vele, pünkösd után boldogan tettek róla tanúságot. Az Egyház e nélkül a tűz nélkül azóta sem tud létezni. Sok olyan része lesz a programnak, amely nem templomban zajlik. Ennek az az oka, hogy vannak emberek, akik templomba nem könnyen lépnek be, és más hangulata is van egy templomon kívüli helyszínnek. A főpásztor szerint az a cél, hogy olyan fiatalokat is meg tudjanak szólítani, akik templomba ritkábban járnak, de más helyszíneken meghallgatnak egy tanúságtételt, éneket és néhány év múlva a hit mélyebb felismeréséhez is eljutnak, így közelebb kerülnek az Egyház mindennapjaihoz.

Olyan fesztivált szerettünk volna szervezni, amit minden évben megrendezhetünk, fenntartható, minőségi – mondta a kezdetekről Tömő János. Kiemelte: a tavalyi esztendő számos tanúsággal szolgált, például sokan jöttek az ország más részeiről, többek között egyetemisták Budapestről. Érkeztek idősebbek is, például családosok a programokra, akik imádkozni, elmélyedni akartak. A fiatalok pedig példaképeket kerestek. A regisztráció, a jegyvásárlás már elindult a www.lelekfesztival.martinus.hu oldalon, a határidő: 2023. május 9. A helyszínek között szerepel a székesegyház, illetve a Haladás Stadion különterme is.

A sajtótájékoztató végén Székely János megyéspüspök beszélt az állandó diakonátusról is, ugyanis pünkösdhétfőn négy férfit szentel e szolgálatra a székesegyházban. A kereszténység kezdetén nem a papok vállán nyugodott az Egyház sorsa, a világi hívek tettek tanúságot Krisztusról és adták át a hitet – idézte fel a főpásztor. A II. Vatikáni Zsinat ismerte fel e szolgálat erejét, és megfogalmazta, hogy a világiak aktív apostoli küldetésének helyét újra meg kell találni az Egyházban. A szolgálat efelé tett fontos lépés. Az állandódiakónus-jelöltek családos emberek, akiknek világi foglalkozásuk van. Segítenek például a házasságkötésnél, temetésnél, prédikálhatnak, igeliturgiát tarthatnak. Bár a II. Vatikáni Zsinat visszahozta az állandó diakonátust, és sok helyen hamar elterjedt, hazánkban ez a folyamat lassabban indult el, de már szinte valamennyi egyházmegyében vannak állandó diakónusok Magyarországon. „Olyan embereket választottunk, akiket a közösség nagyra tart, megbecsül, akik példaszerűen tudják ezt az egyházi küldetést ellátni” – fogalmazott Székely János megyéspüspök.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

