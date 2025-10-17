A Szentlélek erejében – Erdélyi karizmatikus közösségek találkozóját tartották Marosvásárhelyen

Az első ilyen találkozót Csíkszeredában tartották több mint harminc évvel ezelőtt, és bár az eseményt minden évben más erdélyi városban rendezik meg, tizenhárom éve nem volt Marosvásárhelyen.

A találkozó fő meghívottja Jude Antoine malajziai misszionárius volt, aki Ferenc pápa felhatalmazásával szolgál világszerte, és eddig közel ezer közösséget látogatott meg.

Tanításaiban arra hívta a résztvevőket, hogy engedjék, hogy a Szentlélek formálja életüket, és merjenek Istenre hagyatkozni a mindennapokban. Fontos, hogy a közömbösség és a félelem helyett az áldozatvállalás és a bizalom vezesse a keresztény embert – hangsúlyozta a misszionárius.

A zenei szolgálatot a Magvető Közösség dicsőítő csapata és az MFK (Magvetős Fiatalok Egyetemista Közösség) tagjai végezték.

Napközben imaszolgálat és gyóntatás is zajlott; sokan megtapasztalták az Istennel való kiengesztelődés és az újrakezdés kegyelmét.

A rendezvényen Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő is felszólalt, aki hangsúlyozta, hogy a mai kihívásokkal teli időkben mindenkinek be kell állnia a szolgálatba ott, ahová Isten hívja, és tanúságot kell tennie hitéről „alkalmas és alkalmatlan időkben” egyaránt.

A közös szentségimádás után a nap záró eseménye a szentmise volt, amelyet Péter Arthur főesperes mutatott be.

Prédikációjában a hálás szívről, a kitartásról és az Egyház építéséről beszélt, arra buzdítva a híveket, hogy a Szentlélek ajándékait ne rejtsék el, hanem bátran szolgáljanak velük közösségeikben.

A találkozó dicsőítéssel és közös imával zárult. A résztvevők megerősödve tértek haza, hogy továbbvigyék a Szentlélek tüzét mindennapi életükbe.

Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás következő találkozóját 2026. október 10-én rendezik meg.

Szöveg: Bereczki Zsolt

Forrás és fotó: Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás; Romkat.ro

Magyar Kurír