A szentségek és a Biblia – Gánicz Endre főhelynök előadása a Rókahegyi görög esték keretében

A szentségek témakörét ezúttal is összefoglaló jelleggel ismerhette meg a hallgatóság. Gánicz Endre alapos és szakértő módon tárta a résztvevők elé a mondanivalóját; ritkán hallani ilyen összeszedett áttekintést a szentségek szentírási hátteréről.

Az előadó már a bevezetőben jelezte a téma tágasságát: csak a keresztségről hetvenhét szentírási hely szól, így a teljes sorozatot tekintve a legfontosabb pontok kiemelésére törekedett. Minden szentség esetében bemutatta az ószövetségi előképeket, majd az újszövetségi helyeket. A prezentáció nagyban segítette a megértést, hiszen a kivetített szöveghelyeket mindenki követni tudta a magyarázat közben.

A programot hozzászólások és kérdések zárták, amelyek szintén az elhangzottak mélységét hangsúlyozták.

*

A sorozat folytatásaként áprilisban a szentségek római katolikus szemléletéről lesz szó (amely teológiailag azonos alapokon nyugszik, inkább csak formájában mutat eltérést). Ezt követően már az egyes szentségek kerülnek sorra, amelyeket neves előadók tárgyalnak majd a görögkatolikus egyház szempontjából.

Szöveg: Ivancsó István

Fotó: Bartók László

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír