A szentségekről szól a Rókahegyi görög esték előadás-sorozat új évada

Az előadás hét téma köré csoportosult.
1. A fogalmi tisztázás arról szólt, hogy a szentség „életforma”. Isten szentsége arra buzdít, hogy az ember is szent legyen, legalábbis arra törekedjen (1Pét 1,15; Lev 11,44). Ám itt és most többről van szó.
2. Ehhez kellett a szentségnek – mint kegyelmi eszköznek – a meghatározása.
3. A szentségek középpontja az Eucharisztia.
4. A szentségek számát a Tridenti Zsinat hétben állapította meg és szögezte le dogmaként.
5. A szentségeket különböző módokon lehet csoportosítani, amit Ivancsó István ismertetett az előadásban.
6. Újabb fontos szempont is előtérbe került: a szentségek érvényessége, vagyis hogy milyen feltételei vannak a felvevő és a kiszolgáltató részéről.
7. Végül utolsó téma a szentségek hatása volt.
„Szentek legyetek, amint én is szent vagyok” (1Pét 1,15; Lev 11,44). Ehhez segítenek hozzá, és ezt szolgálják a szentségek az ember életében.
A vetített képes előadás végén – szokás szerint – lehetett hozzászólni és kérdezni is.
