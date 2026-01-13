A szentségekről szól a Rókahegyi görög esték előadás-sorozat új évada

Az előadás hét téma köré csoportosult.

1. A fogalmi tisztázás arról szólt, hogy a szentség „életforma”. Isten szentsége arra buzdít, hogy az ember is szent legyen, legalábbis arra törekedjen (1Pét 1,15; Lev 11,44). Ám itt és most többről van szó.

2. Ehhez kellett a szentségnek – mint kegyelmi eszköznek – a meghatározása.

3. A szentségek középpontja az Eucharisztia.

4. A szentségek számát a Tridenti Zsinat hétben állapította meg és szögezte le dogmaként.

5. A szentségeket különböző módokon lehet csoportosítani, amit Ivancsó István ismertetett az előadásban.

6. Újabb fontos szempont is előtérbe került: a szentségek érvényessége, vagyis hogy milyen feltételei vannak a felvevő és a kiszolgáltató részéről.

7. Végül utolsó téma a szentségek hatása volt.

„Szentek legyetek, amint én is szent vagyok” (1Pét 1,15; Lev 11,44). Ehhez segítenek hozzá, és ezt szolgálják a szentségek az ember életében.

A vetített képes előadás végén – szokás szerint – lehetett hozzászólni és kérdezni is.

Szöveg: Ivancsó István

Fotó: Szabó Tamás, Bartók László

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír