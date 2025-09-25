A Szentszék ismét megerősítette elköteleződését a nők elleni erőszak minden formájával szemben

Paul Richard Gallagher érsek beszédében visszatekintett a Pekingi Nyilatkozatban és Cselekvési Platformban kitűzött célokra, az elért eredményekre és a nők egyenlőségének eléréséhez szükséges, még előttünk álló kihívásokra. Az Apostoli Szentszék véleményének hangot adva határozottan felemelte a hangját a nők méltóságának és egyenlőségének védelme és fenntartására érdekében az élet minden területén.

„Harminc évvel ezelőtt a nemzetközi közösség Pekingben gyűlt össze, hogy fontos és sürgető kérdésekkel foglalkozzon a nők méltósága és alapvető emberi jogaik teljes körű biztosítása kapcsán” – emlékeztetett a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára (kvázi a vatikáni külügyminiszter – a szerk.).

Azóta jelentős előrelépés történt, de a Pekingi Nyilatkozatban és Cselekvési Platformban szereplő néhány kérdés továbbra is megoldatlan maradt” – mutatott rá az érsek.

Egyenlőtlenségek a gazdaság és az oktatás terén

Ezek közül a megoldatlan kihívások közül kiemelte a szegénységet, az oktatáshoz való hozzáférés terén tapasztalható, valamint a gazdasági egyenlőtlenséget, megjegyezve, hogy ezek aránya továbbra is aggasztó.

A nők rendkívüli szegénysége, a minőségi oktatáshoz való hozzáférésük nehézségei, sőt a nők kizárása az oktatásból, valamint az alacsonyabb munkabérek akadályozzák őket teljes méltóságuk megélésében, és hogy elérjék a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatását – hangsúlyozta Paul Richard Gallagher érsek.

Erőszak

Különös aggodalommal emelte ki a nők és lányok elleni erőszakot: „Bárhol is forduljon elő, otthon, az emberkereskedelem során, vagy konfliktusok és humanitárius válságok idején, méltóságuk megsértését jelenti, és súlyos igazságtalanság.” Megjegyezte továbbá, hogy „a technológiát bizonyos formákban a visszaélések és az erőszak fokozására használják”, hozzátéve, hogy a probléma túlmutat a kizsákmányoláson.

Beszédében továbbá megjegyezte, hogy az erőszak nem korlátozódik a szexuális kizsákmányolásra és az emberkereskedelemre, hanem magában foglalja a születés előtti nemi szelekciót és a leánycsecsemők meggyilkolását is.

(Gallagher érsek itt a „female infanticide” kifejezést használta. Ez a születés utáni erőszakos cselekmény, amikor a leánycsecsemőt szándékosan megölik, vagy elhanyagolják oly módon, hogy nem kap megfelelő táplálékot, orvosi ellátást, gondoskodást – így nem éli túl a korai gyermekkort – a szerk.)

E cselekmények – amelyeket a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform elítél – továbbra is évente több millió „hiányzó lányt” fosztanak meg az élet lehetőségétől. A Szentszék határozottan elítéli az erőszak minden formáját, és hangsúlyozza, hogy az soha, semmilyen körülmények között nem elfogadható, és teljesen fel kell számolni.

Egészség, abortusz

Az egészségügy területe egy másik sürgető probléma. Gallagher érsek kiemelte, hogy bár az anyák halálozási aránya 1990 óta jelentősen csökkent, az elmúlt években a tendencia megtorpant. Növelni kell a prenatális ellátáshoz, képzett szülésznőkhöz, a megfelelő egészségügyi rendszerekhez és infrastruktúrához való hozzáférést, miközben el kell utasítani az abortuszhoz hasonló hamis megoldásokat. Elengedhetetlen az élethez való jog védelme, mely minden emberi jog alapja – ez alapozza meg az összes többi alapvető jogot.

Egyenlőség, személyi méltóság

A nők egyenlőségét csak akkor lehet elérni, ha minden ember, különösen a leggyengébbek és legsebezhetőbbek – a meg nem születettektől az idősekig – méltóságát tiszteletben tartják.

Gallagher érsek végül felszólította a kormányokat, hogy maradjanak hűek a Pekingben vállalt kötelezettségekhez: „A Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Program, amely

a szegénységben élő nők szükségleteivel, a fejlesztési stratégiákkal, az írástudatlansággal és az oktatással, a nők és lányok elleni erőszak felszámolásával, a béke kultúrájával, valamint a foglalkoztatáshoz, a földhöz, a tőkéhez és a technológiához való hozzáféréssel foglalkozik, továbbra is kevés figyelmet kap.

Az Apostoli Szentszék reménye, hogy ahelyett, hogy olyan megosztó kérdésekre koncentrálnának, amelyek nem feltétlenül előnyösek a nők számára, az államok tartsák tiszteletben, és biztosítják, hogy kiteljesedjen minden ember Istentől kapott méltósága” – hangsúlyozta beszédében az érsek.

Forrás: Vatican News

Fotó: Merényi Zita (archív)

Kuzmányi István/Magyar Kurír