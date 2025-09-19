A szép, az igaz, a szent és a jó összeölelkezik – Kötet jelent meg a szombathelyi püspöki palotáról

Miért volt szükség egy új könyvre a palotáról? – tette fel a kérdést az igazgató. Az utolsó kiadások 2006-ban és 2010-ben jelentek meg az épületről. 2017 óta megújult a palota valamennyi reprezentatív terme, utolsóként a díszterem és a Szent Pál terem. A munkák befejeztével vált szükségessé és lehetővé egy új kiadvány elkészítése. A 320 oldalas kötet 540 fotóval vezeti körbe az olvasókat az épületben.

Köszöntőjében Székely János megyéspüspök kiemelte: öröm kézbe venni ezt az üzenetet hordozó könyvet. Olvashatunk ebben az egyházmegye történelméről, a palota történetéről, a püspöki palota termeinek részletes leírását is megtaláljuk benne és a kincstár legértékesebb tárgyainak képeit is láthatjuk.

Mit üzen a palota és a könyv? A Szombathelyi Egyházmegye 1777-ben alakult meg. A török kor után az addig 4 milliós magyar nemzet mindössze 2 milliósra fogyatkozott. A történelem nagy csodája, hogy ebből a pusztításból nemzetünk fel tudott állni. Ennek a feltámadásnak az évszázada pedig a 18. század, amikor az egyházmegye létrejött.

Megcsodálhatjuk a palotában, hogy

ami a népünk történelmét igazán megalapozta és nemzetünket megtartotta, az mindenekelőtt a keresztény hitünk, az abból fakadó művészetek, kulturális, tudományos, erkölcsi értékek voltak

– mondta Székely János.

Erre alapozott Szent István, és emiatt tudott az ország feltámadni a török kor után. Mária Terézia szándéka ez volt: a hitet erősíteni, újraépíteni. És ezért alapította a Szombathelyi Egyházmegyét is.

A püspöki palota üzen a gyönyörű művészi értékei által is – mondta Székely János, utalva többek között például a díszterem mennyezeti freskójára, vagy a Szent Pál teremre, amely azt üzeni Pál apostol életének eseményein keresztül, hogy az evangéliumot bátran hirdették, mert az evangélium szabad, nem királyok, császárok foglya. A vörös szalonban, ahol IV. Károly király lakott, amikor 1921-ben Szombathelyen tartózkodott, emlékezünk királyunknak az I. világháború befejezésére tett erőfeszítéseire és példamutató családi életére. A püspöki magánkápolna kapcsán elmondta: amikor az Állami Egyházügyi Hivatal nem engedélyezte egy szeminarista felszentelését – például Pavlics István atya esetében –, titokban itt szentelték fel őket.

A szép, az igaz, a szent és a jó összeölelkezik a palotában, mutatja a kereszténység nemzetteremtő, nemzetmegtartó hatalmas erejét

– mondta Székely János, aki köszönetet mondott Perger Gyulának a kötet megalkotásáért.

A bemutató végén Brenner József osztotta meg személyes élményeit a palotával kapcsolatban. Beszélt arról, hogyan lehetett pecöli az 1939-ban megválasztott XII. Piusz pápa, vagy mekkora gondot okozott 1991-ben a II. János Pál pápának Szombathelyre küldött fax.

A bemutatót kötetlen beszélgetés és dedikálás zárta.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír