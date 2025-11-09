A szeretet asztalánál – Hajléktalanokat láttak vendégül a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánián

A rend tagjai évtizedek óta jelen vannak Budapesten, ahol a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak között végzik szolgálatukat. A nővérek a VIII. kerületi Tömő utcai központjukban télen heti öt alkalommal, nyáron hétvégenként főznek és osztanak meleg ételt a hajléktalanoknak. A vasárnapi alkalmakat rendszerint szentmise előzi meg, amelyen a rászorulók és az önkéntes segítők együtt vesznek részt – mert a test táplálása mellett a lélek megerősítése is fontos számukra.

Ezúttal Süllei László plébános és Forgács Balázs káplán meghívására látogattak el a nővérek a Nagyboldogasszony (Mátyás)-templom közösségéhez a főplébániára, hogy a hajléktalanokkal együtt éljék át a szeretetvendégség örömét. A meleg ebédet és a házi süteményeket az esztergomi Prímás Pince készítette és ajánlotta fel.

Az étkezés közös imával kezdődött. Süllei László hálát adott a szeretetszolgálatért, a közösség összefogásáért, és mindazokért, akik nap mint nap segítenek a legkiszolgáltatottabbakon. Az ételt a plébániai közösség fiataljai szolgálták fel; a nővérek szintén aktívan részt vettek a szolgálatban, szeretetteljes odafigyelésükkel emelve az együttlét meghittségét.

„Nem az számít, mennyit adunk, hanem az, mennyi szeretetet teszünk abba, amit adunk” – idézték többen is rendalapítójuk szavait. Ez a nap valóban erről szólt: az egyszerű, mégis mély emberi találkozásokról, a figyelemről, a törődésről és a közösen megélt hitről.

Az ebéd a közösség, az emberség és az irgalom csendes ünnepe volt. Egy nap, amikor a budai Vár szívében a szeretet vált láthatóvá – egy tál meleg ételben, egy imában, egy mosolyban.

Szöveg: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Zuggó Zsolt

Magyar Kurír