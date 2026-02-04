A szeretet és a zene közös menedék – A Máltai Szimfónia koncertjén adták át a Jelenlét díjakat

A több zenei blokkban és formációban (Máltai Szimfónia Országos Nagyzenekar, Máltai Szimfodrom, Gypsy JamMAL és Gypsy JamMAL JR) megszólaló, immár hagyományos évadnyitó hangversenyen a legszegényebb településekről érkezett 75 szimfóniás növendék az autentikus cigány népdaloktól a komoly- és könnyűzenei művekig számos műfajban megmutathatta tudását.

Velük vendégfellépőként színpadra állt Tóth Vera Artisjus-díjas énekes, valamint Hámori Máté Liszt Ferenc-díjas karmester vezetésével a 2025-ben Jelenlét díjjal kitüntetett Danubia Zenekar is.

A Danubia Zenekar évek óta elkötelezett támogatója a felzárkózást segítő zenei programnak, többek között a Máltai Szimfóniával együtt alapított „Közös hang” projekttel.

Köszöntőjében Vecsei Miklós, a felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke rámutatott:

a legszegényebb falvakban zajló szociális munka lényege, hogy az ott élők megmutathassák mindenkinek: többek, mint hinnék.

Közülük ugyanis „sokaknak kell megküzdenie az emberi nyomorúság ezerarcú démonával” – fogalmazott. – Erre a gyakran sorsként örökölt nyomorúságra válasz a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja. Szerencsére sokan végeznek áldozatos munkát a felzárkózó településeken, akik nemcsak hiszik, hanem tudják, hogy az ott élők, különösen a gyerekek sorsa megváltoztatható. „És mi együtt azt is tudjuk:

ahogy a szeretet, a zene is közös menedék, közös út.

Ezért köszönet illeti mindazokat, akik részt vállalnak ebből a feladatból.”

Perger István, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetőhelyettese arról beszélt, hogy az együtt zenélés megmutatja a közösség alkotóerejét.

Az Európai Unió is ilyen közösség, melyben ugyanilyen közösségi erő jelenik meg regionális szinten is. Az EU támogatása kézzelfogható segítséget jelent a legszegényebb magyar településeken, a program az Unió és Magyarország elköteleződése a leghátrányosabb emberek és térségek megsegítésére. Ez a projekt az esélyegyenlőségről szól. A Máltai Szimfónia program jól mutatja, hogy a zene nem luxus, hanem eszköz a tanuláshoz, az önfegyelemhez és az önbizalomhoz – emelte ki Perger István, méltatva a felzárkóztatásban és a zenekarban részt vevők, segítők és fiatalok munkáját, hangsúlyozva a közös sikerélmény fontosságát.

A hagyományoknak megfelelően a Máltai Szimfónia ünnepi rendezvényén adták át a Jelenlét díjakat. A kitüntetést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapította az ország 300 legszegényebb településén élő, legkiszolgáltatottabb emberek felzárkóztatásáért dolgozó szociális és más segítők munkájának elismerésére.

Idén Nyirfalvi Melinda, a tarnabodi Máltai Óvoda és Általános Iskola igazgatója és a tarnabodi közösség; Papp Tímea, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyírkátai Jelenlét Pontjának vezetője; Decsi-Bíró Adrienn, a Katolikus Karitász felzárkóztatási ágazatvezetője; Barna Róbert, a Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Egyesület vezetője és a tiszatarjáni Jelenlét Pont közösségszervezője; valamint a Máltai Szeretetszolgálat további két munkatársa, Mátrai Roxána, a Felzárkózó települések program kommunikációs szakterületi vezetője és Majoros Árpád Csaba fotóriporter vehette át a díjat.

A Máltai Szimfónia program a felzárkózó településeken zajló, európai uniós támogatással megvalósuló szociális munka egyik kiemelten fontos eszköze, amelynek alapját a Máltai Szeretetszolgálat Magyar Örökség díjas Jelenlét programja adja. A különórákra, szakkörökre, zeneiskolába el nem jutó, hátrányos helyzetű gyermekek hangszeres oktatása országszerte negyven helyszínen, a városoktól jellemzően távol eső falvakban, nem hagyományos módon zajlik. A Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott speciális módszertan a zenei élményre és a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt: a nehéz elméleti ismereteket mellőző képzés lényege az örömzenélés. A gyerekek már néhány hét után képesek az egyszerűbb dallamok lejátszására, így erősödik az önbizalmuk, és rövid idő alatt megismerik az együtt átélt siker élményét, például a közös iskolai fellépések során szüleik és tanáraik előtt.

Az Urániában megtartott koncert kiemelt jelentőségű esemény a legügyesebb szimfóniás növendékekből alakult zenekar számára.

Az együttes emellett több alkalommal lépett fel a Danubia Zenekar vendégeként is, koncertezett a budapesti Zeneakadémián, a Budapest Music Centerben, készített videóklipeket, illetve a bécsi Konzerthausban is nagy sikerű önálló előadással mutatkozott be.

Az ünnepi esemény házigazdája Süveges Gergő újságíró volt.

A „Közös hang” projekt legfrissebb produkciójaként 2025-ben a magyar zenetörténet egyik ikonikus dalát, Dés László–Nemes István A zene az kell című művének saját feldolgozását is rögzítették.

A 2021–2027-es uniós fejlesztési időszakban minden tagállam kijelöli azokat a stratégiai fontosságú műveleteket, amelyek jelentősen hozzájárulnak az adott program céljainak teljesítéséhez. Magyarország ezeket a kiválasztott műveleteket közös néven „pillérekként” jelöli, utalva fontosságukra és a fejlesztéspolitikai célkitűzések elérésében betöltött szerepükre. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) egyik kijelölt „pillére” a „Jelenlét a felzárkózó településeken” elnevezésű (ESZA+) projekt, mely átfogóan segíti Magyarország hátrányos helyzetű térségeinek és településeinek felzárkóztatását, a szociális és gazdasági kapcsolatok erősítését, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését. A rendezvény a „Jelenlét a felzárkózó településeken (ESZA+)” című, EFOP Plusz-7.1.1-24-2024-00002 azonosító számú projekt keretében jött létre, amely projekt végrehajtása az Európai Unió támogatásával, Magyarország társfinanszírozásával valósult meg.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Majoros Árpád Csaba

Magyar Kurír