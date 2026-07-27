A szeretet tettekben – Munkamissziót végeztek magyarországi fiatalok a vajdasági Szaján környékén

A fiatalok Padén, Tiszaszentmiklóson és Szajánban végeztek szeretetszolgálatot: takarítással, meszeléssel, falazással, malterozással és egyéb felújítási munkákkal tették élhetőbbé a nehéz sorsú családok otthonait.

A munkamisszió célja nem csupán a lakókörnyezet megújítása, hanem a személyes találkozás, a közösen eltöltött idő és Krisztus szeretetének hiteles megélése is.

A szolgálatot mindennap közös imádság, szentmise, szentségimádás, bibliai elmélkedések és közösségi programok kísérték. A tábor résztvevői így nemcsak kétkezi munkájukkal, hanem lelki elköteleződésükkel is tanúságot tettek hitükről.

A tábort a Fiatal Missziósok szervezték, a helyszíni házigazda Mészáros Attila állandó diakónus volt, aki szeretettel fogadta és kísérte a résztvevőket ezekben a kegyelemteljes napokban. A közösség lelkivezetője Justin Prigge LC, a Krisztus Légiója Kongregáció magyarországi közösségének elöljárója.

A Fiatal Missziósok a Regnum Christi Kongregáció nemzetközi mozgalmához tartoznak, amely Magyarországon több mint harminc éve van jelen. A tanév során úgynevezett szegregátumi missziókat szerveznek, amelyek három hétvégén keresztül valósulnak meg, és céljuk, hogy a társadalom különböző rétegei között hidakat építsenek, minden korosztályt megszólítva. A résztvevők játékkal, beszélgetésekkel, közös szentmisékkel és adományokkal keresik fel az ország peremvidékein élő közösségeket.

A nyári időszakban munkamisszióra indulnak, amelynek helyszíne rendszerint valamely határon túli magyar közösség. Az elmúlt években szolgáltak Kárpátalján és Erdélyben is, az utóbbi három évben pedig a Szaján környéki települések váltak a misszió központjává. Elsősorban nehéz sorsú családokat keresnek fel, akiknek nemcsak otthonaik felújításában segítenek, hanem jelenlétükkel, odafigyelésükkel és közös beszélgetéseikkel is reményt szeretnének vinni. Tavaly négy településen tíz családi ház felújításában működtek közre, az idei misszió során pedig ismét számos család tapasztalhatta meg a keresztény szeretet kézzelfogható jeleit.

A szajáni munkamisszió ismét megmutatta, hogy a hitből fakadó szeretet képes közösséget építeni, reményt adni és maradandó értékeket teremteni – nemcsak a megújuló otthonokban, hanem mindazok szívében is, akik szolgálnak és akik a szolgálatot szeretettel fogadják.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír