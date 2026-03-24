A szeretet útján Bódi Mária Magdolnával – Keresztút és ereklyeátadás Várpalotán

Az idei keresztút sajátos hangsúlyt kapott azáltal, hogy a résztvevők Boldog Bódi Mária Magdolna életpéldáját szemlélve elmélkedtek Jézus szenvedésének állomásairól. A fiatal vértanú tanúságtétele különösen közel állt a jelen lévő diákokhoz, hiszen életével mutatta meg, mit jelent Krisztust követni a mindennapokban, egészen az önátadásig.

A keresztút alatt a templom teljesen megtelt: gyermekek, fiatalok, családok és idősek gyűltek össze.

A keresztút utáni szentmise homíliájában Udvardy György érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus szenvedésének titka csak a szeretet fényében érthető meg. „Mindig elcsodálkozunk azon, hogyan lehetséges, hogy valaki önként, szabadon odaadja az életét másokért. Jézus válasza egyszerű: azért, mert szeret” – fogalmazott.

A főpásztor hangsúlyozta:

Jézus nemcsak általában szeret bennünket, hanem személyesen, életünk minden helyzetében – örömben és nehézségben egyaránt.

Keresztútja ennek az isteni szeretetnek a legmélyebb kinyilatkoztatása. Szentbeszédében rámutatott arra is, hogy a keresztény élet nem a szenvedés elkerüléséről, hanem a szeretetben való odaadásról szól. Ahogyan a búzamag a földbe hullva bőséges termést hoz, úgy válik termékennyé az ember élete is, ha szeretetből ajándékozza oda önmagát.

A szentmise és a keresztút során különös hangsúlyt kapott Boldog Bódi Mária Magdolna alakja, aki fiatalon, Krisztus iránti hűségből adta életét. Udvardy György érsek kiemelte: nem csupán vértanúságának pillanata fontos, hanem az az út is, amely oda vezetett. Figyelmessége a rászorulók iránt, szolgáló szeretete, bátorsága és mély hite mind olyan erények, amelyek ma is példát adnak a fiataloknak és az egész közösségnek.

A szentmise végén ünnepélyes keretek között került sor Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjének átadására, amelyet Udvardy György Szijártó László esperes-plébánosnak adott át.

Az ereklye – az Egyház hagyománya szerint – nem önmagában tisztelet tárgya, hanem arra hív, hogy a szentek életén keresztül Krisztushoz kerüljünk közelebb. Ahogyan az érsek fogalmazott: a szentek életében Krisztus erényei ragyognak fel számunkra.

A közösség számára külön ajándék, hogy az ereklye mellett egy úgynevezett „hálanapló” is helyet kapott a templomban, amelybe a hívek bejegyezhetik mindazt, amit Boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárására megtapasztaltak életükben.

Szijártó László esperes köszönetet mondott az érseknek a közös imádságért, a keresztút vezetéséért és az ereklye ajándékáért. Hangsúlyozta: a közösség számára nagy erőt jelent ez a lelki ajándék, amely tovább erősíti hitüket és összetartozásukat.

A jelenlévők közösen kérték Boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárását a plébániai közösségért, az iskola diákjaiért, pedagógusaiért és a jövőben induló óvodáért is.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

