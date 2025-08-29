A szeretettel való odafordulás iskolásai – A Caritas Junior Csoport látogatott Szombathelyre

Augusztus 26-án, kedden délelőtt tizenhét diák – elsőstől hetedikesig – érkezett Szombathelyre három felnőtt kíséretében, akik a Caritas Junior csoport „anyaszervezetének”, a csörötneki plébánia Szent Antal-karitászcsoportjának tagjai. A vasútállomáson Kiss István egyházmegyei karitászigazgató és segítője, Rohrer Márton várta kisbuszokkal a csoportot.

A püspöki palotában Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke fogadta a látogatókat nagy szeretettel.

Baranyai Martin, a látogatóközpont munkatársa vezette végig a vendégeket a püspöki palota termein és a múzeum helyiségein.

Szakértő és az érdeklődést végig fenntartó kalauzolásával sok izgalmas dolgot hallhattak tőle a gyermekek, és még több szépséget láthattak közben a termekben, a könyvtárszobában, a kiállítóhelyiségekben.

A gyerekek nagy örömére arra az erkélyre is kiléphettek, ahonnan 34 évvel ezelőtt, 1991. augusztus 19-én II. János Pál pápa személyesen üdvözölte a szombathelyieket.

A magyarlaki gyerekeknek különösen szívszorító élmény volt látni a Boldog Brenner János teremben Magyarlak vértanú káplánjának emléktárgyait, fotóit, a vértanúság éjszakáján viselt szétszaggatott reverendát és a Jézusért kiontott vérével megszentelt karinget.

Az épület megtekintése után finom ebéddel várták a látogatókat a Püspökvár ebédlőjében. Fekete Szabolcs Benedek püspök, Kiss István atya és Rohrer Márton – Marci bácsi – segítettek az ételek és italok felszolgálásában.

Az ebéd – és a repetapalacsinták – elfogyasztása után meglepetésként egy-egy Caritas Junior feliratú karitászpólót kaptak ajándékba a gyerekek.

Megköszönve a szombathelyi segédpüspök szívélyes vendéglátását és az ajándékokat, elbúcsúztak a püspöki palotától, és átsétáltak az egyházmegyei karitászközpontba, ahol Kiss István igazgató röviden bemutatta a Szombathelyi Egyházmegye területén működő, a rászorulókat segítő karitászintézményeket. Megmutatta a térképen elhelyezkedésüket, valamint azokat a településeket is, ahol önkéntes karitászcsoport is működik. A gyerekek örömmel fedezték fel a magyarlak-csörötneki karitászcsoporthoz és az iskolájukhoz tartozó településeket is a térképen. Megkérték a karitászigazgatót, hogy Junior csapatukat is jelölje szép élénk színnel a karitásztérképén, amire ígéretet kaptak.

Közben Marci bácsi megérkezett a jégkrémmel – ezúttal is bőséges repeta állt a gyerekek rendelkezésére. Sámsonné Sándor Ágnessel, az egyházmegyei karitász szakmai igazgatójával együtt fogyasztották el az édességet, aki közben válaszolt kérdéseikre a szervezet szerteágazó szakmai tevékenységéről, szeretetszolgálatáról.

Talán itt kapták meg a legfőbb útravalót a fiatal önkéntesek: az adományok gyűjtése és kiosztása fontos feladat, de a szeretettel való odafordulás, egy-egy beszélgetés, jó szó az idősek, egyedülállók, elesettek irányába – ez legyen a vezérfonala a Karitászban végzett szolgálatuknak.

„Reméljük, az új tanévben ezen ismeretekkel is felvértezve tudjuk folytatni már eddig is gyakorolt szeretetszolgálatunkat, lelkesen és iskolatársaink számára is vonzó példát felmutatva tevékenykedni a Caritas Junior csoportban, mindezen ténykedésekkel mosolyt csalni a környezetünkben élők arcára, örömet a szívükbe” – olvasható a diákok beszámolójában.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye; Szent Antal-karitászcsoport/Frigy József

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír