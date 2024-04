A szerzetesek szíve – „Az én bazilikám” vezetés Pannonhalmán

Ferenc pápa 2023-ban, magyarországi látogatása során spirituális emlékműként utalt a Pannonhalmi Főapátságra. Amellett azonban, hogy az épület, benne a 800 éves bazilikával, művészeti és építésztörténeti szempontból is egyedülálló, a falakba sokkal több íródott. Egy ezeréves szerzetesközösség és a magyar nép hite hatják át a templomot.

A bazilika minden szerzetes szíve, Isten jelenlétének a helye. Ahogy Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója mondja: hálás, mert egy fedél alatt lakhat Istennel, hisz a bazilika cserepei az ő szerzetesi cellájának cserepei is. „Ez a templom látott engem örökfogadalmat tenni, pappá szentelni, de tanúja volt annak is, hogy II. János Pál pápa itt járt. Falai átélték, hogy építtetője, Uros apát megvédte a (tatár) támadásoktól Pannonhalmát, és Mátyás király látogatásainak emlékét is őrzi.”

Az évszázadok folyamán a templom számos egyéni, családi és közösségi történet helyszíne volt. Ezt a gazdagságot és valójában saját szívüket osztják meg a szerzetesek „Az én bazilikám” vezetéseken olyan vendégekkel együtt, akik évek-évtizedek óta kötődnek a bencés közösséghez, van személyes tapasztalatuk a bazilikával kapcsolatban, és akik saját szakterületük kiemelkedő képviselői. Mások mellett Miklósa Erika operaénekes, Fabiny Tamás evangélikus püspök és Mácsai Pál színművész kalauzolja majd az érkezőket egy-egy szerzetestestvérrel együtt. Mindegyik vezetés egyedi, minden alkalommal a templom más és más arcát ismerhetik meg a résztvevők.

„A vezetést tartó szerzetesek és vendégeik a templom iránt érzett felelősség miatt is fontosnak tartják, hogy megoszthatják saját gondolataikat, tudásukat. Pannonhalma és a bencés közösség rendkívül hálás azért, ha ebben a felelősségvállalásban adományaikkal osztozni tudnak mások is” – olvasható a főapátság honlapján.

A vezetésekre lehetőség van támogatói jegyet is váltani, így a programon való részvétel mellett a 800 éves bazilika fenntartását is segíthetik az érkezők.

Április 14-én Takács Imre művészettörténész és Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát tartott tárlatvezetést, Mesélő falak címmel.

„Az én bazilikám” vezetés további tervezett alkalmai:

április 28. – Szentek, asszonyok, szolgálólányok – Nők a pannonhalmi bazilikában

Kiss Noémi író, Ásványi Ilona könyvtárigazgató és Dejcsics Konrád OSB vezetése

május 19. – A 800 éve kortárs bazilika

Gutowski Robert építész és Hortobágyi T. Cirill OSB vezetése

június 2. – Csend és bazilika

Palotai Gabriella pszichiáter és Bokros Márk OSB vezetése

június 30. – Mindenki bazilikája

Fabiny Tamás evangélikus püspök és Hardi Titusz OSB vezetése

július 21.

meglepetésvendég

augusztus 11.

Erdődy Orsolya, Keller András és Dejcsics Konrád OSB vezetése

szeptember 8.

meglepetésvendég és Juhász-Laczik Albin OSB vezetése

szeptember 29.

Mácsai Pál és Dejcsics Konrád OSB vezetése

október 20.

Batta András, Miklósa Erika és Bokros Márk OSB vezetése

november 17.

pannonhalmi diákok és Brúnó testvér vezetése

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság



Magyar Kurír