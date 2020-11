A szociális munka napján háláját fejezte ki Szocska Ábel püspök az ágazat dolgozóinak

A püspök és a Szociális Iroda a munkatársak egész éves helytállását ezen a napon, november 12-én immár harmadik éve igyekszik meghálálni egy közösen eltöltött délelőtt során előadásokkal, vendégül látással és a kiemelkedő munkát végzők külön díjazásával. Idén a korábbiakhoz képest kisebb létszámban ünnepelték volna ezt a jeles napot, de a hatályba lépő rendelkezések miatt erről is le kellett mondaniuk a szervezőknek – mondta Morvai Anikó, a Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Irodájának irodavezető-helyettese.

„A járvány idején is helytállva, egészségüket is veszélyeztetve vállalják hivatásukat a munkatársaink. Ezt köszönve gyűltünk volna össze ma Máriapócson, s egyik kollégánk, Erdei Sándor tartott volna előadást arról, ami nap mint nap hajtja az embert egy ilyen munka végzésére: a szeretetről. Követve az előző évi hagyományokat, a kimagasló munkát végző kollégák anyagiakban is kifejezett megbecsülésünk jeléül elismerő oklevelet vehetnek át. Idén sajnos nem közös ünnepség keretében, de ma virtuális térben, s majd később személyesen is eljuttatjuk hozzájuk ezeket a jutalmakat” – mondta Morvai Anikó.

Minden évben a szociális munka napján egy előadás keretében arról is értesülnek a munkatársak, milyen változások történnek az egyházmegye szociális ellátórendszerében. Szükség van erre, hiszen az ellátórendszer folyamatosan bővül: ma már 2195 ellátottal kötött megállapodást az egyházmegye, beleértve a bölcsődei ellátásban, szociális étkezésben részt vevő, nappali gondozást igénylő, idősgondozásban és pszichiátriai ellátásban részesülő embertársainkat is. 2020. július 1-jétől Kisvárda majdnem teljes szociális gyermekjóléti szolgálatát a Nyíregyházi Egyházmegye vette át. 2020. október 1-jétől négy járásban (Nagykálló, Baktalórántháza, Kisvárda és Nyírbátor) működő nevelőszülők kerültek az egyházmegye gyermekvédelmi rendszerének irányítása alá – ezzel mintegy hétszáz főre emelkedett a Nyíregyházi Egyházmegye által ellátott gyermekek létszáma. Ezen kívül 2021. január 1-jétől újabb három lakásotthon kerül át az egyházmegye fenntartásába.

Ábel püspök atya az oklevelek aláírása mellett rövid videóüzenetben minden, a szociális ellátórendszerben dolgozó munkatársának megköszönte áldozatos munkáját.

Forrás: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra

Videó: Gerner Attila

Magyar Kurír