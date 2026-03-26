A szolgálat a hitből és a szeretetből fakad – A piarista nővérek ünnepe Nagykárolyban

A szentmise főcelebránsa Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök volt. Bevezetőjében köszöntötte a megjelent híveket, a jelenlévő papokat, szerzeteseket és külön a szentbeszédet tartó Antal Zsoltot.

A főpásztor felidézte XIV. Leó pápa gondolatát, miszerint a szerzeteseknek kovászként kell jelen lenniük a világban, hogy Krisztushoz vezessék a világot, ugyanakkor a remény tanúivá is kell válniuk. Rámutatott, hogy Boldog Celestina Donati élete számos nehézséggel volt terhes, mégis mindig a remény jele tudott maradni. A püspök felidézte Celestino Zini emlékét is. Végül köszönetét fejezte ki a nagykárolyi nővérek munkájáért, és Isten áldását kérte szolgálatukra, valamint az általuk nevelt fiatalok életére.

Az evangélium felolvasását követően a három piarista nővér – Ágnes, Bori és Dania – ünnepélyes keretek között megújították szerzetesi fogadalmukat, megerősítve Krisztushoz és hivatásukhoz való hűségüket.

A szentmise homíliájában Antal Zsolt rámutatott: a megemlékezés célja nem csupán a nagy elődök felidézése, hanem Jézus Krisztus, a szeretet megtestesítőjének ünneplése.

Hangsúlyozta, a nagyböjt olyan lelki út, amely önvizsgálatra hív, és arra ösztönöz, hogy elhagyjuk mindazt, ami akadályoz bennünket Isten felé vezető utunkon. Ugyanakkor használatba kell vennünk azokat az eszközöket – az imádságot, a Szentírást, a böjtöt és az áldozathozatalt –, amelyek segítenek bennünket a Krisztussal való mélyebb kapcsolat kialakításában.

Az imádság nem Isten szükséglete, hanem az emberé: általa tanulunk meg szeretni, hinni és helyesen élni. A Krisztus-követés szabadságot jelent az emberi elvárásoktól, ugyanakkor bátorságot kíván, mert valódi változást hoz az életünkben.

Antal Zsolt külön kitért a piarista lelkiségre is, amely a gyermekek szolgálatában, nevelésében és személyes kísérésében valósul meg. Hangsúlyozta, hogy ez a szolgálat a hitből és a szeretetből fakad, és képes maradandóan formálni az ember életét. Személyes tanúságtételében saját diákéveire is visszatekintett, kiemelve a piarista nevelés gyógyító és átalakító erejét.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

