A „szolidaritás versenye”– Élsportolók összefogása a Vatikán jótékonysági árverése javára

A járvány nem teszi lehetővé, hogy a lábunkkal fussunk, de a szívünkkel futhatunk – buzdított Ferenc pápa május 20-án, amikor a kezdeményezés elindítóival találkozott. A tervek szerint az Athletica Vaticana május 21-én tartotta volna találkozóját, amelyen első alkalommal vettek volna részt olimpiai bajnokok a világ minden részéről, testi és szellemi fogyatékkal élő sportolók, valamint migráns és börtönbüntetésüket töltő atléták. Ehelyett most az interneten indítanak jótékonysági gyűjtést.

Az árverés javára Ferenc pápa felajánlott néhány tárgyat, amiket sportolóktól kapott az audienciák alkalmával. Ezek között van egy kerékpár a pápa nevével, amelyet a Szentszék, illetve Argentína zászlajának színeire festettek. A pápa Peter Sagan profi kerékpáros világbajnoktól kapta.

Június 8-án déltől mindenki részt vehet a „szolidaritás versenyében” az árverés weboldalán. A jótékonysági gyűjtés során a különböző sportágak bajnokai az őket jelképező sporttárgyakat bocsátanak rendelkezésre. Továbbá vannak olyanok, akik megnyitják otthonuk ajtaját vagy bemutatják, hogyan edzenek tanúsítva, hogy a sport valóban a találkozás kultúrát építi.

A sportolók hetenként váltják egymást árverésre bocsátott tárgyaikkal. Június 8-án Sagan kerékpárjával és az Alex Zanardi autóversenyző, paralimpiai bajnok által viselt mezzel indul a gyűjtés. Zanardi aranyérmet nyert a Rio de Janeiro-i paralimpián.

Francesco Totti világbajnok labdarúgó, a Róma volt csapatkapitánya által dedikált mez, Filippo Tortu olasz futó egy sportöltözete is az első hét tárgyai között szerepel. Tortu egy edzését és egy napját is végigkövethetik az érdeklődők az interneten. Federica Pellegrini úszó dedikált fürdőruhája és úszósapkája, valamint Sofia Goggia olimpiai bajnok síelő bakancsai is árverezésre kerülnek.

Két rendkívüli találkozóra is lehet licitálni az első héten: az Abbagnale testvérekkel, az evezés olasz sztárjaival találkozhat Castellammare di Stabia-ban, valamint Valerio Aspromonte és Carolina Erba kardvívó világbajnokok otthonába tehet látogatást a legtöbbet kínáló adakozó.

A hétfőn induló árveréshez a következő két hónapban sok más nemzetközi bajnok csatlakozik majd különböző sportágakból. Közöttük lesznek a Juventus, a Milan, a Lazio és a Brescia labdarúgócsapat tagjai is, továbbá a Ferrari és a Lamborghini autógyár versenycsapata.

Minden héten az árverésről szóló új információkkal frissítik a weboldalt és a Vatikáni Rádió is hírt ad a legújabb történésekről. Anélkül is lehetőség van az adományozásra, hogy valaki bekapcsolódna a konkrét árverésbe. Az Athletica Vaticana sportegyesülettel együttműködik a projektben a Népek udvara és a Fidal Lazio, az olaszországi atlétikai szövetség, valamint az olasz pénzügyőrség Fiamme Gialle sportklubja is.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír