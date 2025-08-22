A Szombathelyi Egyházmegye önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja

Milyen sokat jelent egy beteg számára, ha valaki leül az ágya mellé, meghallgatja őt, imádkozik vele és érte!
A Szombathelyi Egyházmegye önkéntes beteglátogatókat keres erre a nagyon fontos és szép feladatra, szolgálatra. A beteglátogatás a Kórházlelkészi Szolgálat irányításával történik Vas és Zala megye kórházaiban, illetve szociális intézményeiben.
Zala megyeieknek Zalaegerszegen, Vas megyeieknek pedig Szombathelyen indul önkéntesbeteglátogató-képzés.
Fiatalokat és időseket egyaránt várnak; az önkéntesektől hetente-kéthetente egy-két órás szolgálatra számítanak.
Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 15.
Jelentkezni Salamon Gyuláné koordinátornál lehet a +36 30 148 8288-as telefonszámon hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között, illetve e-mailben a koordinacio@martinus.hu címen.
Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye
