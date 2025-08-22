A Szombathelyi Egyházmegye önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja

Hazai – 2025. augusztus 25., hétfő | 12:35
2

„Beteg voltam, és meglátogattatok.” (Mt 25,36) A Szombathelyi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata e bibliai mottó jegyében várja mindazok jelentkezését, akik szívesen vállalnák betegek látogatását kórházakban, idősotthonokban. Részletek az alábbiakban.

Milyen sokat jelent egy beteg számára, ha valaki leül az ágya mellé, meghallgatja őt, imádkozik vele és érte!

A Szombathelyi Egyházmegye önkéntes beteglátogatókat keres erre a nagyon fontos és szép feladatra, szolgálatra. A beteglátogatás a Kórházlelkészi Szolgálat irányításával történik Vas és Zala megye kórházaiban, illetve szociális intézményeiben.

Zala megyeieknek Zalaegerszegen, Vas megyeieknek pedig Szombathelyen indul önkéntesbeteglátogató-képzés.

Fiatalokat és időseket egyaránt várnak; az önkéntesektől hetente-kéthetente egy-két órás szolgálatra számítanak.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 15.

Jelentkezni Salamon Gyuláné koordinátornál lehet a +36 30 148 8288-as telefonszámon hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között, illetve e-mailben a koordinacio@martinus.hu címen.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egészségügy #egyház társadalmi tanítása #egyházmegyék #szolidaritás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató