A Szombathelyi Egyházmegye önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja

Milyen sokat jelent egy beteg számára, ha valaki leül az ágya mellé, meghallgatja őt, imádkozik vele és érte!

A Szombathelyi Egyházmegye önkéntes beteglátogatókat keres erre a nagyon fontos és szép feladatra, szolgálatra. A beteglátogatás a Kórházlelkészi Szolgálat irányításával történik Vas és Zala megye kórházaiban, illetve szociális intézményeiben.

Zala megyeieknek Zalaegerszegen, Vas megyeieknek pedig Szombathelyen indul önkéntesbeteglátogató-képzés.

Fiatalokat és időseket egyaránt várnak; az önkéntesektől hetente-kéthetente egy-két órás szolgálatra számítanak.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 15.

Jelentkezni Salamon Gyuláné koordinátornál lehet a +36 30 148 8288-as telefonszámon hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között, illetve e-mailben a koordinacio@martinus.hu címen.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír