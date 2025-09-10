A Szűzanya erőt ad, de helyettünk nem cselekszik – Elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón

Mint minden hónap első szombatján, már a kora délutáni órákban zarándokok ezrei érkeztek a ferences Mária-kegyhelyre. Köztük az 1Úton zarándoklat gyalogos és kerékpáros résztvevői is. Az imaórák a megszokott rend szerint négy órakor kezdődtek: az elsőt a gyimesvölgyiek, míg a másodikat a csíksomlyói kegytemplom rendezői vezették. Eközben sokan keresték fel a kolostor gyóntatóhelyiségeit, hogy szentgyónásban részesüljenek.

A hat órakor kezdődő szentmisét Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mutatta be. Prédikációjában hangsúlyozta: amikor a Boldogságos Szűz Máriát köszöntjük, akkor elsősorban arra a számtalan segítségre, támogatásra gondolunk vissza, amit életünk folyamán tőle kaptunk, általa tapasztaltunk.

„Valójában ezeknek a segítő cselekedeteknek a legnagyobb része nem természetfeletti csoda volt? Nem olyan esemény, amihez az éppen akkor élő őseinknek semmi köze nem volt? Bizony, ők is odatették magukat, megcselekedték, amire képesek voltak, és mégsem lehet azt mondani, hogy ezt ők teljesen egyedül csinálták. Ugyanis emberileg szinte lehetetlen, nagyon nehéz történelmi helyzetek voltak, amelyek sokkal könnyebben dőlhettek volna el negatív irányba, inkább várható volt a pusztulás, mint a megmaradás vagy újjáéledés.

Természetesen Mária közbenjárása sok esetben vezetett isteni csodákhoz, természetfeletti gyógyulásokhoz, megmenekülésekhez. Azonban még több esetben adott az ő imádsága, szeretete, biztató mosolya szinte emberfeletti erőt az ő gyermekeinek, hogy leküzdjenek olyan akadályokat, amire nem sok esélyük volt.

Hogy győztesen kerüljenek ki olyan küzdelmekből, amelyekkel kapcsolatban a józan ész csak vereségre számíthatott” – mondta a ferences szerzetes. Hozzátette: Mária, a mi szerető édesanyánk elsősorban így mutatta meg erős jelenlétét, védelmét, támogatását népünk életében. Elsősorban ezt várhatjuk tőle a jövőben is, akár nemzetünk, családjaink, egyéni életünk nehéz helyzeteiben az ő közbenjárása, támogatása főként azt jelenti, hogy kipótolja azt, amiben mi kevesek vagyunk.

Nem fog azonban helyettünk cselekedni, nem teszi meg azt, amit nekünk kell megtennünk és amire képesek vagyunk.

Milyen sokszor tapasztaljuk emberi kapcsolatainkban is, hogy mekkora erőt tud adni nekünk egy-egy szeretetteljes biztatás, bátorító mosoly, bizalommal teli elvárás. Szükségünk van ezekre a gesztusokra és főleg az emberekre, akiktől ezek származnak. Az ő szeretetük, figyelmes, támogató jelenlétük nélkül nem indulnánk neki egy fáradságos útnak, nem vállalnánk egy-egy fájdalmakkal járó áldozatot, nem sok sikerrel kecsegtető küldetést vagy feladatot. Értük, velük azonban mégiscsak megtesszük” – tette hozzá a kegytemplom igazgatója. Megjegyezte:

a Szűzanya ma is képes csodákat kiesdeni gyermekei érdekében, de még inkább kész és képes anyai mosolyával, ölelésével biztatni és bátorítani.

„A nagy kérdés a mai magyarság esetében inkább az, hogy mi fel tudunk-e nézni égi édesanyánkra? Meglátjuk-e kitárt, ölelni kész karjait, felizzik-e a szívünk kedves mosolyára? Hallgatunk-e olykor biztató, olykor óvatosan visszatartó anyai szavára, tanácsaira? Tudjuk-e és akarjuk-e őt követni Isten iránti hitében és minden ember iránt megnyilvánuló szeretetében? És készek vagyunk-e vele és szent fiával együtt a szenvedést és a lemondást is vállalni akkor, amikor erre van szükség? És főként

tudunk-e bízni Jézus végső győzelmében, a jó felülkerekedésében akkor is, amikor ennek ellentmondó jelei gyötörnek minket? Ha igen, akkor a jövőben is sokszor fogjuk tapasztalni Szűzanyánk segítő pártfogását”

– zárta prédikációját Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes.

A szentmise után ugyancsak a csíksomlyói kegytemplom rendezőinek vezetésével a fájdalmas olvasót imádkozták a zarándokok. A gyertyás körmenetben szintén a kegyhely rendezői vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát. Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája, illetve első alkalommal a Mária TV is élőben közvetítette.

A következő Mária-köszöntő október 4-én lesz.

Szöveg: Biró István ferences sajtóreferens

Fotó: Erdélyi Ferencesek

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír